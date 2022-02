Macky, l’infatigable Bâtisseur du Sénégal moderne Par Oumar Sow (ODIS)*

Depuis son avènement à la tête du Sénégal, le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall travaille à mener notre cher pays vers l’émergence socio-

économique. Il a le Sénégal au cœur et n’a de cesse de le matérialiser. Dans ses actes de tous les jours, il s’échine à le mettre dans le gotha des Nations respectables et respectées.

En presque 12 ans de pouvoir, le Sénégal a complètement changé de visage. Sur le plan infrastructurel, l’on n’a rien à envier à personne. Le réseau autoroutier, les aéroports, les routes, auto-ponts et autres pistes de production sont là pour le confirmer. Sur le plan social, les Bourses de Sécurité Familiale,la Couverture Maladie Universelle (CMU) sont des instruments permettant d’aider à élever le niveau de vie des populations. Les efforts consentis dans l’éducation et la santé sont loin d’être vains. Depuis l’arrivée du Président Macky, le taux d’électrification rurale a connu une hausse exponentielle et le nombre de forages est même triplé en milieu urbain et en campagne.

Ce mardi 22 Février 2022, le Président Macky va procéder à l’inauguration du tout nouveau Stade Sénégal » Me Abdoulaye Wade ». Une infrastructure sportive de dernière génération. La réception de ce joyau a eu lieu dans un contexte où nos braves Lions du football sont sacrés rois d’Afrique. Je leur renouvelle mes remerciements, encouragements et félicitations.

Sur un autre registre, je salue le choix porté sur le Président Me Abdoulaye Wade comme parrain de cette bâtisse sportive. C’est un grand acte que vient encore de poser le Chef de l’Etat.

*Oumar Sow,

Président Directeur Général de ODIS.Group International