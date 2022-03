Macky pour le réaménagement du calendrier scolaire

A propos de la crise scolaire, il a salué l’accord entre le Gouvernement et les syndicats d’enseignants, accord consacrant la reprise des enseignements dans les établissements publics de l’élémentaire et du moyen secondaire.

Le Président de la République a tenu à féliciter le Gouvernement, en particulier les Ministres en charge de la Fonction publique, des Finances et du Budget, du Travail, de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et la Présidente du Haut Conseil du Dialogue social, qui ont conduit, avec efficacité, les négociations avec les syndicats d’enseignants.

Le Chef de l’Etat a salué l’effort budgétaire exceptionnel de près de cent (100) milliards de FCFA, consenti par l’Etat, à compter du 1er mai 2022, pour revaloriser, de façon significative, les traitements, salaires et rémunérations des enseignants et personnels d’encadrement du système éducatif.

Le Président de la République a ainsi demandé au Gouvernement de veiller à l’application systématique des accords signés et d’assurer leur suivi régulier dans le cadre d’un dialogue social permanent entre les Ministres sectoriels concernés, les syndicats d’enseignants, les parents d’élèves et autres acteurs de la communauté éducative.

Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, souligné l’impératif de garantir un pacte social durable dans le secteur éducatif afin de mener, dans le consensus, les initiatives nécessaires à l’amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages.

Le Président de la République indique, enfin, l’urgence d’engager une réflexion sur le réaménagement du calendrier scolaire la mise en place d’un Conseil national de l’Education et de la Formation, un cadre consensuel et inclusif de supervision des orientations, actions et performances du système éducatif.

Abordant la question liée à l’accélération de l’édification des centres départementaux de formation professionnelle, le Chef de l’Etat rappelle au Gouvernement la place primordiale qu’il accorde à la valorisation du capital humain national et à l’objectif d’orienter 30% des élèves sortants du cycle fondamental dans la formation professionnelle.