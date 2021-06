Macky défié et décrié au sein de l’Apr

A trois ans de la fin de son second et dernier mandat, des signes de lassitude et de dénonciation de sa gestion par ses partisans et surtout par des membres de sa familles apparaissent. Est-ce le début de la fin pour Macky Sall ?

Les contradictions sont récurrentes et les défis apparents. Naguère, personne n’osait affronter le maître des lieux. Tout était du domaine de l’ineffable. Mais aujourd’hui dans le parti de Macky Sall, les gens deviennent ivres sans qu’ils aient bu une goutte d’alcool. Ils deviennent fous à la veilles Locales. Le désordre s’installe de plus en plus dans le parti au pouvoir.

Nonobstant les menaces du président du Parti de L’APR, Macky Sall, sur les listes parallèles, des candidats affichent ouvertement leur défiance aux directives du chef ; Saint-Louis, Dakar, Kaolack, Khombole, des responsables de l’APR déclare publiquement leur candidature sans attendre les consignes du parti. Et pis, des voix s’élèvent pour critiquer ouvertement celui qu’on appelle, le PATRON. Et la critique la plus dure vient de quelqu’un qui n’a pas sa langue dans poche.

Aujourd’hui, c’est Adama Faye, frère de la première dame qui défie Macky Sall en déclarant « se présenter par force aux locales » contre la volonté de son président de parti et beau-frère. « Trop de pouvoir…tue le pouvoir » vient de lancer Adama Faye à l’encontre de Macky Sall. Et il n’est pas le seul. C’est une floraison de déclarations de candidatures aux locales de 2022 qui viennent défier l’autorité de Macky Sall. Des signes qui en disent long sur la suite du mandat en cours du président de la République qui ne sera pas de tout repos.