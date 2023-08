MACKY SALL sur la violence dans le système éducatif : « L’école et l’université ne sont pas des arènes de gladiateurs »

Avec comme parrain Daniel Kabo, les élèves en classe de Première et de Terminales se sont illustrés. Il s’agit de couronner les meilleurs. Macky Sall a saisi l’occasion pour asséner ses vérités. Il a mal digéré le fait que des élèves aient pris part à des manifestations guidés en cela par leurs enseignants.

Le chef de l’État, Macky Sall, a présidé la traditionnelle cérémonie de remise des distinctions du Concours général. Un temps fort de la fête de l’excellence, du travail et du mérite reconnu car il s‘agit selon le Chef de l’état de présider rendez-vous annuels avec les meilleurs élèves des classes de Première et de Terminale. « L’éducation est la formation. Il faut privilégier la science et la technologie », a-t-il assuré. Rappelant le rôle de la science et de la technologie dans ce monde moderne, Macky Sall a rappelé, qu’en pleine pandémie comment la technologie moderne a soutenu les secteurs clés de la santé, du travail, du commerce etc. « Nous vivons au quotidien les effets de cette même technologie dont l’usage est dévoyés avec une fabrique de fake news. Il existe aussi le paradigme de deep fake qui répande à grande échelle, la haine le radicalisme, la violence.

L’intelligence artificiel nous plonge dans un tourbillon où s’entremêlent tourbillon et incertitude », a-t-il mis en garde. A ce titre, il faut s’interroger et savoir comment transmette à nos enfants des valeurs de culture et de civilisation car ils sont exposés à des modes de pensée par des gens qui s‘arrogent le titre d’influenceur.

La protection de la vie privée est aussi importante du fait de la frénésie des réseaux sociaux et sauvegarde l’avenir du travail quand la robotique se développe. Autant de question face à la complexité de la tâche et prendre en charge les défis et d’évoluer et le nivellement par le bas de la société. « C’est ce qui arrive quand l’intelligence artificielle nous rend paresseux, à la lecture, et à la réflexion. Il y a une inversion malveillante des rôles et la technologie présente le fait pour le vrai. L’injuste pour le juste et les derniers pour le premier et viole l’éthique et la morale », a regretté Macky Sall.

Entamer la réflexion sur les contre-performances

Cette année, pour plusieurs disciplines, en classe de 1ière comme en Tle, les 1ier et 2ième prix n’ont pas été attribués. « Il faut réfléchir sur les causes de ces contre-performances afin d’améliorer les performances lors des prochaines éditions. Dans le même esprit, face à une tendance pernicieuse qui consiste à détourner l‘école de sa vocation d’éducation et de formation c’est très grave qu’un enseignant censé être un éducateur abuse de l’autorité sur des élèves en les incitant à la violence dans les manifestations. La violence sous toutes ses formes n’a pas sa place dans nos sociétés », a dénoncé le Chef de l’Etat Macky Sall.

Selon lui, la vocation dans ces lieux est de former des citoyens et des bâtisseurs et non des casseurs : « Je condamne ces actes qui ne resteront pas impunis mais je reconnais que les acteurs sont des mineurs et sont dans le système éducatif et ne représentent nullement les enseignants du Sénégal. Cette année, sur la quinzaine de disciplines dont l’analyse de fabrication mécanique, électronique et électrotechnique, le Lycée Limamoulaye a remporté 14 prix dont 7 accessits.

Le Lycée d’excellence de Diourbel est aussi sorti du lot en raflant tous les prix en Histoire, sauf le premier prix qui n’a pas été décerné, et en Géographie. En Mathématiques, ce lycée a glané le 3e prix et 2 accessits. C’est d’ailleurs, Cheikh Thioub du même lycée, classé 2e en Histoire et 3e en Mathématiques, qui a obtenu le plus de prix dans les classes de Terminale. Dans les classes de Première, le Lycée Mariama Bâ de Gorée est arrivé en tête avec 2 de ses pensionnaires, Ndeye Fatoumata Bintou Faye et Safiétou Koné se sont illustrées.

La première a raflé 3 distinctions dont le 3e prix de Mathématiques, le 3e prix version grecque et le 2e accessit version latine. La seconde s’est adjugé le 2e prix en Anglais et le 3e prix en Citoyenneté et Droits de l’homme. Ahmadou Bachir Touré, élève du Prytanée militaire de Saint-Louis a remporté, quant à lui, 2 distinctions à savoir le 1er prix en Citoyenneté et Droits de l’homme et le 1er accessit en Sciences physiques. Le Président de la République Macky Sall a honoré les meilleurs élèves. Il s’agit de ceux et de celles qui se sont distingués lors du concours général Edition 2023.

MOMAR CISSE