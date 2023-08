Magal 2023 : Les autorités annoncent la relance du transport ferroviaire

Le directeur général des Grands trains du Sénégal (GTS-SA), Samba Ndiaye, a déclaré, lundi, que toutes les conditions techniques et humaines étaient réunies pour que les trains puissent se rendre au Magal 2023 dans le cadre de l’édition 2023 du Grand Magal. « Il n’y a que quelques réajustements à faire sur un train (…) c’est pour dire que toutes les conditions techniques et humaines sont réunies pour que nous puissions aller à Touba pendant le Magal », a-t-il déclaré.

S’exprimant à l’issue d’une cérémonie de remise de dons au « daara » de Koki, le directeur général des Grands trains du Sénégal (GTS-SA), Samba Ndiaye a indiqué qu’en ce qui concerne GTS, »le personnel a été formé en conséquence, et le matériel a été inspecté, il y a deux jours, a donné des résultats favorables ». Il a rappelé que « cette volonté d’aller à Touba pendant le Magal s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale ferroviaire déclinée par le président de la République », laquelle stratégie a, dit-il, pour objectif de relancer le trafic ferroviaire sur l’ensemble du territoire national, a-t-il relevé.

Les GTS sont dotés d’un parc de trains constitué de trois rames réversibles de 240 places chacune et d’un train express de 392 places, a-t-il signalé.

Samba Ndiaye a indiqué que le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres avait ordonné la réhabilitation des voies ferroviaires sur l’axe Thiès-Touba et que le président de la République avait lancé les travaux de la voie ferrée qui mène à Tambacounda (est).

« Aujourd’hui, la dynamique, c’est que nous devons aller à Touba pendant le Magal, alors on espère que les moyens financiers suivront pour que véritablement cet outil de transport de masse qui garantit la sécurité et le confort des voyageurs puisse faire son travail d’antan, qui constituait à transporter les populations vers des destinations comme Saint-Louis, Bamako et Touba », a-t-il encore soutenu.