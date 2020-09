Magal de Touba: Serigne Mountakha efface le doute !

Le grand Magal de Touba est célébré chaque année depuis des décennies au Sénégal et le Khalife des mourides Serigne Mountakha Bassirou, ne dérogera pas à la règle pour l’édition 2020 qui semblait menacée par la pandémie de Covid-19. En visite ce samedi 05 septembre au complexe islamique de Mbacké, le guide religieux a plus que rassuré les fidèles talibés concernant l’organisation de l’événement: “le Magal sera célébré comme à l’accoutumée et il n’y a d’ailleurs jamais eu d’hésitation concernant la célébration car il (le khalife) ne modifiera jamais ce que ses prédécesseurs faisaient jusque-là, concernant la célébration du grand Magal de Touba”, a confié Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife.