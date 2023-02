Magal « Kazu Rajab »: Serigne Basse Abdou Khadre désavoué par des marabouts

A l’occasion de la commémoration de la naissance de Serigne Mohamed Fallilou Mbacké, deuxième khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du khalife général des mourides, ,a pris prétexte de la cérémonie officielle du Magal de « Kazu Rajab », pour asséner ses vérités relativement aux événements regrettables qui ont secoué la ville sainte et ses environs le 10 février dernier. En effet, ce jour-là, le meeting interdit du principal leader de l’opposition Ousmane Sonko à Mbacké avait poussé ses partisans à affronter les forces de sécurité qui entendaient faire respecter l’interdiction de la manifestation.

Pour le porte-parole du khalife de Touba, « ces évènements sont regrettables et il est temps qu’on se dise la vérité. Ceux qui rivalisent dans les affaires de ce monde ici-bas n’en valent pas la peine pour nous. Ce pays ne leur appartient pas. Les religieux sont plus légitimes pour revendiquer une quelconque appartenance à ce pays. Cette localité appartient à Serigne Touba. Serigne Touba s’est engagé à travailler pour son Seigneur qui l’a gracieusement rétribué de bienfaits. Personne ne peut détruire son œuvre. (…) Les politiciens ne méritent pas que nous, talibés mourides, nous querellions pour eux. (…) Je sais qu’il y aura toujours des personnes qui vont sortir après pour nous critiquer. Ceux qui nous empêchent de parler le font uniquement pour défendre leurs intérêts. Nous allons dorénavant défendre la ville sainte de Touba, au prix de nos vies, s’il le faut. Mais on n’acceptera plus que cette ville soit dans des situations comme celles qui se sont produites le jour des manifestations à Mbacké« .

Dans la ville sainte de Touba, ce recadrage de Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké à l’endroit des hommes politiques est assimilé plus à une sortie politique pour tenter de faire porter la responsabilité des événements de Touba-Mbacké à l’opposition qu’à l’expression du courroux du khalife général des mourides connu pour être à équidistance des partis politiques. Des petits-fils de Serigne Touba, interpellés par le journal Le Témoin, estiment que les propos de Serigne Bass Abdou Khadre n’engagent que lui-même.

« Macky Sall, lui-même, est venu à Touba faire de la politique »

« Ici à Touba, tout le monde sait que Serigne Bass Abdou Khadre profite de sa station pour délivrer certains messages politiques en faveur du pouvoir parce que n’ayant pour ligne de mire que ses propres intérêts et les avantages que lui accorde son ami Macky Sall. Ce qui s’est passé le 10 février n’est pas de la responsabilité unique de l’opposition qui a des droits dans une localité qu’elle a toujours gagnée.

Donc qu’un responsable de l’opposition puisse susciter un tel intérêt pour les populations de Touba n’est pas nouveau. C’est la réalité des urnes qui s’est traduite avec la venue de ce leader d’opposition. Il est vrai qu’il est interdit de faire de la politique dans le périmètre de la ville sainte mais les acteurs politiques sont orientés à Mbacké parce que Touba est habité par des citoyens sénégalais qui ont un droit de regard sur comment est gouverné ce pays. Personne ne peut diriger ce pays sans faire de la politique et ce sont les citoyens qui suivent la politique qui choisissent leur président. Donc, il n’est nullement question ici d’une défiance au khalife général dont l’autorité reste intacte”, soutiennent les interlocuteurs du journal Le Témoin.

D’autres personnes interpellées par nos soins soutiennent que c’est la montée en puissance du leader de Pastef, Ousmane Sonko, qui inquiète au plus haut point l’Etat qui a activé ses relais pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ces personnes indiquent que Khalifa Ababacar Sall de Taxawu Sénégal a entamé une tournée politique du 19 au 23 janvier 2023 dans la ville sainte de Touba sans que personne ne lui oppose une quelconque interdiction. “La tournée de Khalifa Sall dans le périmètre communal de Touba même s’est déroulée sans entrave. Macky Sall, lui-même, est venu à Touba faire de la politique et des marabouts de son camp en font également dans la ville sainte. Mais quand il s’agit de Ousmane Sonko, qui est une vraie menace pour le pouvoir, l’Etat bande les muscles et certaines autorités religieuses sous son joug, à l’instar de Serigne Bass Abdou Khadr, montent au créneau pour tenir des discours que personne n’écoute ici.

Les gens se sont fait leur propre religion sur ces autorités qui sont des affidés du pouvoir et qui ne parlent que pour leurs propres intérêts oubliant que la majorité des talibés vivent dans une misère indescriptible”, fulminent ces personnes interrogées par Le Témoin ce weekend à Touba en marge du « Kazu Rajab ».