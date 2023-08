Magal Touba 2023: Des techniciens alertent sur les risques d’accidents aprés l’annonce de la mise en circulation du train

Le train sera en service lors du prochain Magal de Touba, répondant ainsi à une demande ancienne des fidèles nostalgiques de ce moyen de transport. Cependant, des techniciens soulèvent des réserves quant aux risques sécuritaires liés à la mise en circulation du train pendant cette période de forte affluence. Certains estiment qu’il est impossible de rendre opérationnel un train en seulement deux mois, tandis que d’autres mettent en garde contre les risques potentiels d’accidents.

Pour les besoins du Magal de Touba, le train va commencer à rouler 72 heures avant pour transporter les fidèles qui souhaitent aller à Touba (centre), a annoncé jeudi le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye. Mais les techniciens estiment que,« techniquement, un train qui n’a pas roulé pendant plus de trois ans, qu’on veut remettre dans un timing de deux mois, cela pose problème ». Ils ajoutent : « Ils sont en train de poser des traverses, c’est très risqué de faire rouler en période de Magal. Il n’ y a pas eu de test de circulation grandeur nature sur le tronçon Thiès-Diourbel, encore moins sur l’axe Diourbel-Touba où on fait du rafistolage. Cela devient un problème», rapporte Bes Bi Le Jour.

S’agissant de la démolition de rails et traverses existants, soulignent-ils, il n’est pas complètement réalisé sur toute la ligne ferroviaire du tronçon Diourbel-Bambey. S’agissant des passages à niveau et des emprises, aucune mesure n’a été prise. Ces mêmes techniciens confient : « Les emprises des passages à niveau dénombrés au niveau des communes de Diourbel, Bambey, ne sont pas sécurisés. » Malgré cela, Malick Ndoye, Directeur général des chemins de fer du Sénégal (CFS), affirme qu’un auditeur a été mandaté pour s’assurer de la sécurité avant de faire rouler le train.

Samba Ndiaye, Secrétaire général de GTS, partage également cet avis. Selon eux, toutes les conditions techniques et humaines sont réunies pour permettre au train de circuler en toute sécurité en direction de Touba lors du Grand Magal, rapporte Bes Bi le Jour.