Magal Touba : Cheikh Ahmadou Bamba avait 06 fils qui n’ont pas accédés au « Khalifa »

Il y a des fils de Cheikh Ahmadou Bamba qui n’ont pas accédés au « Khilafa ». Parmi eux, il y en a 6, et il est important de les connaitre. La rédaction est allée a la découverte de ces figures religieuses du Mouridisme méconnues par certains talibés.

Dans l’histoire du Mouridisme, il y en a 6 qui n’ont jamais dirigé cette Tarikha. Dans la voie mouride on connait beaucoup de figures qui ont été khalifes généraux de Touba mais il existe aussi des fils de Serigne Touba qui n’ont pas entendu le titre de « KHALIF GENERAL DES MOURIDES ».

1- Serigne Bassirou Mbacké

Né en 1895, il est décédé en 1966. Il n’a pas eu cette chance, car décédé avant son tour d’accéder au Khalifat de Touba. Il avait pour son aîné, Serigne Fallou, une grande affection et un immense respect. Ce fils de Serigne TOUBA qui n’a pas eu à assumer les fonctions de khalife a laissé derrière lui le souvenir d’un homme qui avait la réputation, par le fait de sa seule présence, de répandre le bonheur autour de lui.

Serigne Bassirou, connu pour son immense érudition est l’auteur d’un ouvrage majeur, MINANUL BÂQIL QADIM, son mausolée situé à Darou Minam, à l’entrée de Touba en venant de Mbacké Baol. Aujourd’hui, Serigne Mountakha Mbacké est le khalife général de sa famille en même temps guide des Mourides.

2- Serigne Abdoulaye Mbacké « Borom Deurbi »

Il est le cinquième fils de Serigne Touba après Serigne Mouhamadou Moustapha, Serigne Fallou, Serigne Mouhamadou Lamine Bara et Serigne Bassirou… Il naît le jour en 1907 à Thiéyène, dans le Djoloff, après l’exil du Cheikh en Mauritanie. Il fonda plusieurs villages dont Tip, Bogo, Sadio, Gnibi Lambay etc. En 1930, il s’installait à 7 Km de Touba dans un village qu’il avait fondé et baptisé Darou Rahmane, du nom du lieu où il vit le jour. Il décéda le 15 janvier 1960 et fut inhumé dans les cimetières de Touba.

Lors de sa naissance, Serigne Touba fut très heureux et sortit, d’ailleurs, un ouvrage intitulé Minal Haqqi » et déclara que chaque personne qui poserait l’œil sur le nouveau-né irait au Paradis. Lors de sa naissance, Serigne Touba avait écrit sur un bout de papier le nom de »Abdoulahi » et ordonna à Serigne Mactar Binta Lô de dire à Serigne Amsatou Diakhaté de le baptiser ainsi.

3- Serigne Ibrahima Mbacké

Né en 1912, à Daroul Alimoul Xabir, à Ndame, Ibrahima Mbacké. Serigne Ibrahima Mbacké est sans doute le moins connu de tous les fils de Serigne Touba. Il a fait ses humanités en Mauritanie. Il fonda les villages de Touba Fall, Darou Khadim et s’installa au quartier Mbacké-Bari (Mbacké Baol). Il assista ses frères Cheikh Moustapha Mbacké, Serigne Bassirou Mbacké, Serigne Abdoulahi Mbacké Borom «Deurbi» et Serigne Fallou Mbacké dans la construction de la Grande Mosquée de Touba.





4- Serigne Abdou Samad Mbacké

C’est en 1917 que Serigne Abdou Samad Mbacké a vu le jour à Diourbel. Il a très tôt mémorisé le Saint Coran et implnaté de multiples ‘’Daaras’’ (notamment à Mbar et Diamatil dans le Cayor. Il a sillonné le Sénégal pour rencontrer d’anciens compagnons de Cheikhoul Khadim et a contribué au développement de la voie de Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd’hui, Sokhna Mame Bousso Mbacké, fille unique de Cheikh Abdou samad Mbacké communément appelé « Badiane », est la guide de la famille.

5- Serigne Souhaibou Mbacké

Né en 1917 à Diourbel, alors que Serigne Touba était en résidence surveillée à Diourbel, il est décédé en 1991 à l’âge de 74 ans (comme son père). Selon tous les témoignages, il était d’une orthodoxie légendaire, stricte et rigoureuse et dense en termes de connaissances islamiques. Dans son Daara, il a formé Serigne Falillou Mbacké, fils de Serigne Abdou Khadre Mbacké et imam de la mosquée Gouye Massalikoul Djinane, de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife Général des Mourides, de Serigne Modou Lô Ngabou, personne morale de la Dahira Safinatoul Amann, Serigne Cheikh Saliou, fils aîné de Serigne Saliou Mbacké, du calligraphe Serigne Djily Mbacké, fils de Serigne Abdou Lahad et de Serigne Abdou Lahad Mbacké Souhaïbou, recteur de l’Université de Touba. Aujourd’hui, Serigne Cheikh Say Mbacké est le khalife de sa famille.

6- Serigne Mourtada Mbacké

C’est le fils cadet de Serigne Touba et c’est lui qui a porté haut le flambeau dans les cinq continents avec plusieurs personnes converties à l’Islam. Né en 1927 à Ndame Darou Al Alim Al Khabir, il a passé toute sa vie à la recherche du savoir islamique et l’avancement du Mouridisme. Ce plénipotentiaire hors pair de la foi, de par son action hors de nos frontières, a gagné l’estime, le respect, la considération et la reconnaissance d’illustres cités du monde.



Les voyages constants, réguliers et l’action amplificatrice qu’exerce Cheikh Mourtada est une illustration parfaite de ce vers, cela nous permet de saisir la grandeur et l’intelligence de Serigne Mourtada. En effet, il a toujours éprouvé très peu d’intérêt à l’égard des choses matérielles.

Dans son enfance, Cheikh Mourtada n’a commis ni péché, ni injustice à l’égard de personne. Il est décédé le 8 août 2004, à l’âge de 83 ans. Serigne Mame Mor Mbacké entretient sa mémoire à la tête du Khalifat de la famille.