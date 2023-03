Maintien de Sitor Ndour en Prison: Ces militants évoquent une « prise d’otage »

Le renvoi du procès de l’ancien Directeur du COUD Sitor Ndour n’a pas été du gout de ces militants et sympathisants qui n’ont pas tardé par un communiqué dénoncer « une prise d’otage » de leur leader.

« Depuis 7 mois jour pour jour, notre frère et responsable politique monsieur Sitor NDOUR est en prison. A deux reprises on lui a refusé la liberté provisoire et maintenant qu’on devrait le juger le 01 mars 2023, la partie civile trouve une échappatoire pour demander le renvoi et le maintenir en prison. Cela démontre si besoin en était des mensonges et manipulations qui entourent ce dossier », ont dénoncé les militants sympathisants de Sitor Ndour, soulignant qu’ils n’accepteront pas un nouveau renvoi le 15 mars prochain.

L’ex-directeur général du Coud, Sitor Ndour, a comparu mercredi devant la barre de la chambre criminelle de Dakar pour viol sur sa femme de ménage, A. Thiam, une mineure de 16 ans.

A l’en croire ces militants et sympathisants, ils n’accepteront pas aussi que Sitor soit maintenu en prison alors qu’il n y a aucune preuve de viol dont il est reproché. « La partie civile consciente de ses mensonges, de ses affabulations et de ses manipulations ne veut pas de procès de peur de se dévoiler au publique .Ndjira Dione qui avait fait le tour des médias pour dénoncer la lenteur du dossier ainsi que son avocate verse dans le dilatoire en demandant un renvoi du procès » lit_ont dans le communiqué signé par Mamadou SARR responsable politique à Fatick « Pourquoi demander un renvoi si on n’est sûr de gagner un procès », interrogent t’ils .A moins que Ndjira et les autres se rendent compte maintenant des mensonges de la fille, insinuent-ils.

Les militants et sympathisants de Sitor Ndour, interpellent l’Etat du Sénégal et les juges sur les accusations infondées à l’endroit de leurs camarades qui serait un homme intègre, innocent de tout ce qu’on l’accuse. « A l’Etat du Sénégal, Sitor est pris en exemple d’impartialité, Sitor est innocent et vous le savez, ayez le courage de le déclarer ou de le libérer comme vous l’avez fait en août en lui décernant un mandat de dépôt. Aux juge qui ont refusé la liberté provisoire à Sitor NDOUR, il est un homme noble et digne qui a besoin de laver son honneur sa famille aussi, rassurez-vous dame justice nous sommes pressés d’aller au jugement pour laver l’affront » ont ils déclaré

Ces derniers, demandent aux juges de ne pas tomber dans le piège de la partie civile qui veut passer tout son temps à demander des renvois par faute de preuves pendant que Sitor souffre en prison. Convaincu de l’innocence de leurs leaders, les militants et sympathisants de Sitor Ndour demandent au président de la république de prendre son courage à deux mains et de le libérer car pour eux c’est l’opposition qui manipule la fille.

Rosita Mendy