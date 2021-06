Mairie de Dakar: Bokk Gis Gis propose Pape Diop

Qui sera le candidat de l’opposition à Dakar lors des prochaines élections présidentielle ? Pour répondre à cette interrogation, les femmes de Bokk Gis Gis pensent que le candidat idéal n’est personne d’autre que leur leader Pape Diop.

Elles l’ont fait savoir, hier, lors d’une assemblée générale à laquelle ont participé les responsables, militants et sympathisants de Bokk Gis Gis du Département de Dakar.

S’exprimant à cette occasion, Moussa Diakhaté, leur porte-parole et également porte-parole de la fédération départementale de Dakar a fait savoir que : « l’assemblée générale constituait la reprise des activités politiques après cette pause imposée par ce Covid. Et, nous avons tous constaté tous que l’assemblée générale a été suspendue. Parce que les femmes de Dakar ont fait une motion consistant à proposer Pape Diop comme candidat de l’opposition à la mairie de Dakar pour les élections locales à venir.

Et, elles ont continué en même temps que les adultes et les jeunes de Dakar pour inviter l’opposition à s’unir partout au Sénégal spécialement à Dakar autour du président Pape Diop dans le seul but de poser les premiers jalons de la première victoire de l’élection présidentielle de 2024 ». Poursuivant, il a déclaré que : « car les femmes de Dakar et les responsables de Dakar pensent que les élections locales à venir ne sont pas simplement des élections locales.

Mais, c’est les premiers tours d’une élection présidentielle pour enlever Macky Sall et son régime pour installer une alternative crédible à la tête de ce pays. Et que la seule recette l’unité de l’opposition partout pour vaincre d’abord les locales. Donc, Pape Diop est proposé par la fédération départementale de Dakar comme candidat de l’opposition aux élections municipales à venir ». Sur une question de savoir pourquoi Pape Diop, il a rétorqué que c’est parce qu’il a l’expérience et « nous sommes convaincus que pour aller à ces élections il nous faut une unité.

L’homme en personne symbolise un consensus et peut mobiliser toute l’opposition autour de sa personne pour opposer une force crédible à ce pouvoir vacillant et poser les jalons de cette alternative dès ces élections locales ».