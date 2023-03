Mairie de Dakar : Ca grogne chez les volontaires

Depuis quelques semaines, un vent de colère souffle sur la mairie de Dakar, à cause des volontaires municipaux qui réclament des arrières de salaire. Pour ces agents, il en va aussi de leur avenir, car ces 500 postes font saliver l’équipe dirigeante, qui voudrait y caser une clientèle politique.

Plusieurs dizaines de volontaires de la mairie occupaient l’entrée et le parvis de l’Hôtel de ville. Et le Maire Barthelemy à fait face à sa première crise majeure à Dakar ? Hier, il y avait une ambiance électrique à la mairie de Dakar. Les esprits se sont quelques fois chauffés. Evidemment, la circulation sur cette grande artère n’était pas perturbée. Mais, il s’agissait d’une entrée en scène pour ces agents, qui réclament à la mairie de Dakar des arriérés de salaire. «Pour la grande partie, il s’agit de deux mois, et il y a un groupe d’une vingtaine d’agents pour qui cela fait 5 mois», évoque-ton du côté des manifestants.

Lundi ou mardi, ils espèrent entrer dans leurs fonds. Sinon ils pourraient aller à fond dans la lutte pour recouvrer leurs sous en faisant un bis-repetita. Vu leur statut, les volontaires de la mairie de Dakar sont payés à hauteur de 60 mille F Cfa sur la base d’un contrat renouvelé à la fin du mois de décembre. Presque comme les agents de sécurité de proximité. Du côté de l’équipe municipale, on annonce le règlement de la question avant mercredi.

Aujourd’hui, il y a les revendications sur les arriérés de salaire. Mais, il y a eu le débat sur l’avenir de certains d’entre eux. Car ces postes font aussi saliver l’équipe dirigeante de la mairie, qui voudrait y caser une clientèle politique. Avec les renouvellements qui étaient prévus en décembre dernier, elle voulait «mettre ses hommes» en remplacement des agents en poste «depuis plus de 10 ans». «C’est quand même 500 agents…», précise-t-on. Cette volonté s’est heurtée au refus de certains qui n’ont pas «accepté qu’on chasse des Sénégalais pour en mettre d’autres» sur la base de «considérations purement politiques». «Ce projet est sérieusement menacé si les responsables de la mairie changent le système de recrutement, parce que c’est le Préfet qui approuve le budget de la mairie», met en garde un manifestant qui redoute que les manifestations deviennent plus bruyantes dans les prochains jours.

Il faut savoir que le Corps des volontaires municipaux, créé en 2013, a été mis en place «afin d’impulser et de dynamiser la participation citoyenne dans le processus de construction urbaine» pour améliorer le niveau de fonctionnalité du territoire, à travers l’engagement citoyen des volontaires. Constitué d’un effectif de 500 agents, il est organisé en six brigades : Ilotiers, Brigade verte/environnement, Mobilité urbaine, Circulation routière, Plages et Garde statique.

L’objectif est de permettre l’amélioration de l’utilisation anarchique de l’espace public, de la sécurité de la baignade sur les plages de Dakar, de la mobilité et de la sécurité urbaine, de l’environnement et du cadre de vie.