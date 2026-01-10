Uploader By Gse7en
Mairie de Dakar : La cour suprême anéanti les derniers espoirs de Barthélémy Dias

10 janvier 2026 Actualité

Barthélémy Dias vient d’essuyer un énième revers juridique dans son combat pour la récupération de la mairie de Dakar. En effet, selon les Échos qui a donné l’information, la Chambre administrative de la Cour suprême a rejeté la requête de l’ex maire de la capitale en la déclarant irrecevable.

Une décision qui anéanti définitivement les espoirs de Barthélemy Dias de retrouver le fauteuil de maire de Dakar. L’ex-édile avait introduit un recours pour contester l’arrêté préfectoral le déclarant démissionnaire de son poste de conseiller municipal.

C’est donc la fin d’un feuilleton judiciaire qui a perduré et qui conforte désormais Abass Fall, le seul et unique maire de Dakar.

