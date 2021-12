Mairie de Dakar: Pape Diop, candidat du secteur informel

Les membres du secteur informel « candidatent » Pape Diop pour la Mairie de la Ville de Dakar. Hier, au cours du méga-meeting d’investiture du candidat de la Coalition « CD/ Bokk Guiss Guiss au terrain Fass, l’on a pu noter une mobilisation record des responsables du secteur informel. L’essentiel des organisations regroupant des commerçants et autres marchands ambulants et tabliers ont unanimement désigné Pape Diop comme leur candidat idéal pour la municipalité de » Ndakaaru ». Ils se disent nostalgiques des heures de gloire de l’ancien Président du Sénat. Moulaye Seck et Cie comptent mener une grande campagne pour le porter en triomphe au soir du 23 Janvier 2022.

Articles similaires