Mairie de Mbao: 168 agents municipaux réclament leurs salaires

Ils sont déboussolés. Les ex-agents de la mairie de Mbao réclament leurs salaires de Janvier et de février. Une situation que dénoncent ses proches et qui retarde encore plus le travail colossal à effectuer dans cette commune qui manque de tout.

Dans la commune de Mbao, des agents municipaux ne sont plus en ordre de sainteté avec l’actuel maire Abdou Karim Sall. Ce dernier aurait refusé de leur payer leur deux mois de salaires. Ce que les travailleurs refusent et ruent dans les brancards.

Selon Salma Gueye, porte-parole des travailleurs, ils veulent juste que le maire Abdou Karim Sall leur donne leur dû. « Nous lui réclamons le salaire du mois de janvier et celui de février. C’est notre droit. Mais il brandit le motif d’absence de contrat qui nous lie à la municipalité », dit-elle. La nouvelle équipe municipale s’est inscrite en faux. Pour le 7ième adjoint au maire, Cheikh Diaw, ces travailleurs ont rencontré le maire qui leur a clairement dit qu’ « il va payer mais à condition de présenter un contrat de travail. »

Le camp du maire refuse toutes représailles politiques dans la décision prise par Abdou Karim Sall et met en avant la logique de transparence. « A la suite de son installation, le 11 février, il a eu à faire la situation de la municipalité. Ce dernier lui a fait savoir qu’il y a 34 agents permanents avec des contrats à durée indéterminée (CDI) et 168 non permanents. Le secrétaire municipal lui a montré les contrats et malheureusement il n’avait les contrats des agents qui réclament leur salaire de deux mois. Le maire a demandé à ses agents de ne plus venir travailler jusqu’à nouvel ordre », clarifie Cheikh Diaw. Ces agents refusent toutefois d’être sacrifiés et comptent se battre.

MOMAR CISSE