Mairie Kaolack: Adji Mergane candidate

La vice-présidente des femmes de Bby et par ailleurs député à l’Assemblée nationale a été l’invité du Grand Oral. Sur les ondes de la 97.5 Rewmi Fm, Adji Mergane Kanouté est revenue sur les prochaines élections locales. Sur une question de savoir pourquoi une date n’a toujours pas encore été retenue par la tenue desdites élections, elle a rétorqué que : “le président de la République quand il a été réélu en 2019, il aurait pu se dire qu’il a été réélu avec une forte majorité au premier tour et qu’il peut prendre les décisions qui lui conviennent. Mais il ne l’a pas fait. Il a préféré écouter tout le monde d’où la tenue du dialogue politique. Donc, le rapport des locales c’est une demande de toutes ces sensibilités qui participent au dialogue. L’opposition et la société civile qui ont pris part à ce dialogue ont soulevé la problématique de l’audit du fichier électoral et de l’évaluation du processus électoral. Donc, c’est à la suite de tout cela que nous pourrions parler d’élections locales. Et je suis convaincue que d’ici mars ou juin 2022, ces élections-là se tiendront”. Sur une autre question de savoir est-ce qu’elle est candidate à la mairie de Kaolack, elle a répondu par la positive. “Absolument. Quand on crée un parti politique c’est pour pouvoir briguer le suffrage des sénégalais. Je suis responsable politique à Kaolack et je pense que la demande des Kaolackois c’est que moi je puisse me présenter aux élections locales à venir”, a-t-elle soutenu. Avant de préciser : ” ce n’est pas ma décision. C’est la demande des Kaolackois. Cependant, j’appartiens à une coalition qui est la coalition Benno Bokk Yakaar et pour le moment, j’ai pris bonne note de ce souhait qu’ils ont de me voir briguer le suffrage des Kaolackois pour la mairie de la ville. Les discussions ne sont pas encore ouvertes au niveau de cette coalition et par discipline, j’attends l’ouverture des discussions pour voir véritablement la candidature de Benno Bokk Yakaar pour la mairie de Kaolack”. Pour terminer, elle a été interpellée sur le fait qu’à Kaolack il y’a plusieurs responsables appartenant à la mouvance présidentielle et que sa candidature pourrait créer la dislocation. “Vous savez dans ma commune on sait qui est qui et qui dans le cœur des Kaolackois. Donc, les critères définis doivent être respectés. Et le président Macky Sall a toujours eu des formules magiques pour régler ces genre de situation”, a-t-elle conclu.