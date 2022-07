Mali: L’armée contrecarre une nouvelle attaque

Les forces armées maliennes (Fama) ont une nouvelle fois déjouer une tentative d’attaque du camp GNM (Garde nationale du Mali) de Sévaré ce dimanche. Le bilan provisoire fait état d’un terroriste neutralisé », a assuré l’armée.

Le camp de la garde nationale a été attaqué ce dimanche à Sévaré par des terroristes. Lors de la riposte, le groupe est parvenu à neutraliser un terroriste. Selon un haut garde national, la situation est sous contrôle. Selon la source, c ette attaque intervient deux jours après celle de Kati, au coeur de l’appareil militaire malien, revendiqué par les jihadistes de la Katiba Macina, affiliée à Al-Qaïda.

Cette attaque suicide commise avec deux camions piégés a tué au moins un soldat malien, fait six blessés dont un civil tandis que sept assaillants ont été « neutralisés » et huit autres arrêtés. La veille, une série de raids quasi-simultanés attribués à des jihadistes avaient frappé six localités différentes du Mali, dans les régions de Koulikoro (proche de Bamako) ainsi que de Ségou et Mopti (centre).

Des hommes armés identifiés par l’armée comme membres de la katiba Macina avaient attaqué des postes de contrôle, gendarmerie, camp militaire, notamment dans la localité de Kolokani, à une centaine de kilomètres au nord de Bamako. C’est la première fois depuis 2012 que des attaques aussi coordonnées se déroulent si près de la capitale. Le Mali, pays enclavé au coeur du Sahel, a été le théâtre de deux coups d’État militaires en août 2020 et en mai 2021.

La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis le déclenchement, en 2012, d’insurrections indépendantistes et d’actions jihadistes sanglantes dans le nord.