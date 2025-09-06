Uploader By Gse7en
Mali : Les six routiers sénégalais libérés

6 septembre 2025 Société

Les six routiers sénégalais enlevés jeudi au Mali par des groupes djihadistes ont recouvré la liberté, a annoncé samedi l’Union des Routiers du Sénégal (URS). L’organisation a exprimé sa gratitude aux autorités sénégalaises pour leur suivi du dossier, tout en appelant les chauffeurs à une vigilance accrue lors des déplacements transfrontaliers.


Parmi les otages figuraient deux chauffeurs et quatre apprentis engagés dans le transport entre le Sénégal et le Mali, un secteur vital pour les échanges commerciaux sous-régionaux. Un transporteur sénégalais a confirmé que « quatre de ses employés (deux chauffeurs et deux apprentis) » sont rentrés sains et saufs.

