Mali: Nouveau sommet de la Cedeao, ce vendredi

Les chefs d’Etat de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se réunissent ce vendredi, 28 août, pour la seconde fois en une semaine sur la crise au Mali. Puisque la junte a accepté de libérer l’ex-président malien, les tractations sont en cours pour la transition. Celle-ci devrait durer un peu moins d’un an et demi. Et pour la Cedeao, il faut que le président de la transition soit un civil.