Mali : Rfi et France 24 risquent expulsion

Rfi et France 24, deux médias français orientés à l’international vont bientôt cesser d’émettre au Mali. Dans un communiqué daté du 16 mars, Bamako informe qu’il « engage une procédure (…) pour suspendre jusqu’à nouvel ordre la diffusion de RFI en ondes courtes et Fm et de la télévision France 24, ainsi que toute leurs plateformes digitales sur toutes l’étendue du territoire national ».

Le Mali pointe du doigt des déclarations successives dans les médias français. Des sorties qui ont lieu le 8 mars, le 15 mars et un reportage de Rfi les 14 et 15 mars. « En considérant la synchronisation de ce matraquage médiatique, le Gouvernement en déduit une stratégie savamment préméditée visant à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple et discréditer les vaillants Famas », ajoute le document signé par le colonel Abdoulaye Maïga.

Les autorités qui comparent Rfi et France 24 à la radio ‘’Mille Collines’’ au Rwanda accusent Rfi « de semer la haine en ethnicisant l’insécurité au Mali ».

Le Gouvernement interdit également les médias maliens de reprendre des informations de Rfi et France 24 dès l’entrée en vigueur de la suspension.