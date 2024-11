Mamadou Moustapha Ba: Parcours élogieux d’un des artisans du PSE

Partager Facebook

Né le 06 août 1965 à Nioro du Rip, Mamadou Moustapha Ba, du nom du nouveau Ministre des Finances, présente un brillant parcours qui lui conférait toute la légitimité au sein de son poste dans le Gouvernement du Sénégal. Il a travaillé aux côtés d’Amadou Ba avant d’être nommé Ministre des Finances et du Budget.

Mamadou Moustapha Bâ fut Ministre des Finances et du Budget du Sénégal depuis le 17 septembre 2022. Il était précédemment directeur général du Budget depuis 2014. Diplômé de l’Ecole nationale d’économie appliquée de Dakar en 1991, M. Ba est également titulaire d’un diplôme de politique de développement et un Master en gestion et administration publique à l’Institut de politique et de gestion du développement de l’Université d’Anvers, d’où il est sorti major de sa promotion en 1998 et 1999.

Entre 1992 et 2000 M. Ba était chargé de programmes à la Direction de la coopération économique et financière (Dcef). Puis de 2001 à 2006, il était chef du bureau primaire de la Dcef. En 2007, il devient le directeur-adjoint de la coopération économique et financière, avant de prendre la tête de cette direction en mai 2012, jusqu’en octobre 2014. Diplômé de l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée de Dakar en 1991, Mamadou Moustapha Ba déposera très tôt ses valises au ministère de l’Economie et des Finances, où il fera ses preuves avant de rallier la Belgique pour poursuivre son cursus universitaire. Au pays plat, Mamadou Moustapha Ba décrochera, dans un premier temps, un diplôme de Politique de développement avant de décrocher un Master en gestion et Administration Publique au prestigieux Institut de Politique et de Gestion du Développement de l’Université d’Anvers, d’où il est également sorti major de sa promotion, respectivement en 1998 et 1999. De 1992 à 2000 (excepté la période de formation en Belgique) M. Ba a travaillé en tant que chargé de programmes à la Direction de la Coopération Économique et Financière (DCEF).

Pour rappel, la DCEF était une Direction du Ministère de l’Economie et des Finances, puis du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. En 2001, il est nommé Chef du Bureau Primaire de la même de la DCE. Poste qu’il occupera jusqu’en 2006.



En 2007, il devient le Directeur-Adjoint de la Coopération Économique et Financière, avant d’être porté à la tête de cette direction en mai 2012, jusqu’en octobre 2014. Nommé à la tête de la direction générale des Finances en 2014, M. Ba s’est chargé de la gestion des relations de coopération financière avec les collectivités et organismes publics et privés, étrangers ou internationaux. La recherche de financements nécessaires à la réalisation des investissements publics et la gestion des relations de coopération financière avec les collectivités sont, également, autant de défis que M. Ba a relevés dans le cadre de ses fonctions à la tête de la Direction des Finances.

En 2017, la Direction générale des Finances est renommée Direction générale du Budget. Et qui de plus légitime et compétent pour être conduit à tête de cette nouvelle organisation si ce n’est M. Ba ! Mamadou Moustapha Ba tiendra les rênes de la Direction des Finances avec une discipline et une rigueur chantée par ses collègues et collaborateurs au sein de ce ministère. Parmi les missions qui lui ont été confiées au niveau de cette direction, figurent l’élaboration des projets de lois de finances ainsi que la répartition, sous l’autorité du ministre chargé des Finances, des enveloppes indicatives de crédits budgétaires entre les départements ministériels et les institutions constitutionnelles. Parallèlement, ce membre actif de l’Amicale des anciens Enfants de Troupe a représenté l’Etat du Sénégal au conseil d’Administration de la CBAO Attijari Wafa Bank et à la Banque Ouest Africaine de Développement. Il fut également Gouverneur Suppléant de la Banque Islamique de développement (BID). Mamadou Moustapha Ba est également auteur de plusieurs ouvrages scientifiques entre 1991 et 2006.

Momar Cissé