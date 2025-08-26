Mamadou Sy Tounkara placé en garde à la vue

Partager Facebook

Le chroniqueur politique Mamadou Sy Tounkara vient d’être placé en garde à la vue à la Division spéciale de la cybersécurité où il était convoqué, ce mardi. Cette convocation intervient après une vive polémique autour d’une publication de Tounkara concernant la proposition de loi criminalisant l’homosexualité.

Mamadou Sy Tounkara a soutenu que ladite proposition de loi était désormais « sans effet juridique », faute d’avoir été inscrite à l’ordre du jour et examinée dans les délais prévus par l’article 60 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Selon lui, l’absence de traitement équivaut à un « rejet implicite ». Ces propos ont immédiatement suscité la réaction d’Amadou Ba, député de Pastef, qui a dénoncé une « très grave diffusion de fausses nouvelles ».