Man Utd : Griezmann, l’alternative à Sancho ?

Visiblement, Manchester United vise du très lourd pour le prochain mercato estival. C’est un secret de polichinelle, les Red Devils ambitionnent toujours, après avoir échoué l’été dernier, de recruter l’ailier du Borussia Dortmund, Jadon Sancho (20 ans, 21 matchs et 6 buts en Bundesliga cette saison).

Mais cette fois, le club mancunien prépare ses arrières. En effet, OK Diario avance, avec certitude, que les pensionnaires d’Old Trafford font du Français Antoine Griezmann (29 ans, 23 matchs et 6 buts en Liga cette saison) leur plan B dans ce dossier ! Le média espagnol croit même savoir qu’en dépit d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 et d’une adaptation enfin réussie, l’attaquant du FC Barcelone sera disponible moyennant un transfert à 60 M€. Une révélation étonnante, étant donné que Griezmann avait été recruté pour plus de 100 M€ à l’été 2019. Mais les problèmes financiers rencontrés par le Barça pourraient changer la donne. Affaire à suivre.