Manifestations annoncées de Yewwi aujourd’hui: Pouvoir et opposition se disputent la rue

Le bras de fer entre la Coalition Yewwi Askan Wi et la Coalition Benno Bokk Yakaar prend son élan et s’accélère à quelques mois de la présidentielle de 2024. L’annonce de la marche nationale des leaders de la principale composante électorale de l’opposition sénégalaise et des rassemblements dans les 46 départements a sorti d’un sommeil lourd, l’Alliance Pour la République et les souteneurs du Président de la République. L’électricité est désormais dans l’air du temps de la précampagne électorale.

Ce sera un jour décisif entre opposition et parti au pouvoir. Deux camps qui ne cessent de se regarder en chiens de faïence. En perspective du procès du 16 opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, nombreux sont ceux qui redoutent des tensions comme ce fut le cas au mois de mars 2021 où autant dégâts ont été notés et près de 14 morts. Selon Mamadou Sy Albert analyste politique, la mouvance présidentielle ne compte point rester inactive face à la remobilisation générale de sa rivale politique. Il indique que « la tonalité du discours du secrétariat des républicains traduit à cet effet le ressenti d’un bras de fer imposé à tort ou à raison par les adversaires du pouvoir.

L’invite à la riposte adressée à tous les acteurs de la mouvance présidentielle laisse apparaître au grand jour, à la fois, le réveil brutal devant des risques fantasmés d’une déstabilisation du Sénégal par une insurrection rampante sous la houlette de Yewwi Askan Wi et ses bandes armées tapies à l’ombre de la Coalition Yewwi Askan Wi. » Les enjeux du bras de fer entre Benno Bokk Yaakar et Yewwi Askan Wi sont donc liés à la mère des batailles politiques: la préservation ou la perte du pouvoir. C’est le Gatsa Gatsa. D’un côté on a signé les testaments, de l’autre côté, les forces de sécurité et de défense devront appliquer la loi de l’ordre dans sa rigueur.

A défaut d’un dialogue sincère respectueux des différences politiques et idéologiques et d’un consensus politique intelligent, la pré-campagne sera perturbée par la violence sociale et politique. Selon l’analyste Mamadou Sy Albert, la Coalition Yewwi Askan constitue une menace politique très sérieuse. Ce dernier en veut pour preuve, sa « victoire lors des élections locales de 2021 et des législatives de 2022. » » Elle a réussi à transformer de fait les paysages marron-beige entre 2012 et 2020 des Collectivités Territoriales et de l’Assemblée nationale. La majorité présidentielle n’a pas encore digéré ses défaites successives. La coalition Yewwi Askan Wi est devenue par ses capacités de mobilisation, singulières dans la capitale Dakaroise une menace réelle au troisième mandat virtuel du Président de l’APR et au régime », argue-t-il.

A ce titre, il estime que certains leaders de la société civile et des activistes pourraient rejoindre les rangs du bataillon anti-troisième mandat car « la campagne internationale pour dénoncer les habits d’une dictature démocratique se prépare prend de l’ampleur. Et que le pouvoir imagine mal et ne peut supporter non plus l’idée que le prochain Président de la République puisse sortir des entrailles de cette mouvance regroupant des radicaux. » Il ajoute que « les interdictions du droit de manifester et la condamnation à une peine privant le leader du Pastef d’une participation à l’élection présidentielle à l’issue du procès l’opposant au Ministre Mbaye Niang seront les déclencheurs des prochains périls sociaux au Sénégal. Le bras de fer va se dénouer alors non pas dans les urnes mais dans la rue. »

Pour préserver la paix : L’Ais monte déjà sur ses grands chevaux

Cette tension politico-sociale hante bien le sommeil des acteurs œuvrant pour la paix. En effet, à travers le porte-parole de l’Association islamique pour servir le soufisme (Ais) Moustapha Ngom a invité le Président de la république à lâcher du lest. « Il est le Président de la république et le chef suprême. Il fait qu’il ait un esprit de dépassement.

La paix est importante dans ce pays connu pour sa démocratie acquise à travers de hautes luttes » lance-t-il. L’ais entend emprunter son bâton de pèlerin afin que le dialogue soit renoué entre les acteurs politiques au grand bénéfice des populations.

MOMAR CISSE