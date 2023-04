Manques de matériels au niveau des Lycées Techniques et Centres de Formation : La CONTECHS indexe Mariama Sarr

La Coordination nationale des techniciens du Sénégal (CONTECHS) a fait face à la presse ce mercredi. Une occasion pour ses membres de dénoncer le manque d’équipements dans les salles de travaux pratiques et le retard de 08 mois de paiement de bourse de formation. Selon le président, c’est leur ministre de tutelle, Mariama Sarr, la seule fautive.

‘’Aujourd’hui, nous avons convié à un point de presse pour vous faire part de nos plateformes de revendications qui sont d’abord le retard des paiements des bourses mais aussi de faire de telle sorte que les paiements de bourse soient dans les moyens de transfert, c’est-à-dire de les payer sans pour autant que l’étudiant ou même l’élève se déplacer’’, a informé Abdou Karim Fall Ndiguel Fall. ‘’Nous sommes en grève illimitée dont on avait fait un communiqué de préavis depuis lundi passé.

Nous sommes en grève dans toute l’étendue du territoire national, dans tous les centres de formation professionnelle. Et nous comptons mener le combat jusqu’à avoir gain de cause’’, a-t-il ajouté.

La grève ne concerne pas seulement le complexe de la force technique et ça concerne aussi tous les établissements techniques et les centres de formation professionnels du Sénégal. Par ailleurs, les étudiants qui sont à Kaolack étaient en mouvement.

Tous les centres de formation professionnelle et les lycées techniques sont en mouvement depuis deux jours et on ne compte pas s’arrêter, la grève est illimitée.

MADA NDIAYE