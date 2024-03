Marché de concession de Dakarnave : Le Satnav et l’Unsas soupçonnent un « deal » impliquant le ministère de la Pêche

Partager Facebook

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) soulève des inquiétudes concernant la procédure de passation du marché de concession du chantier de réparation navale, impliquant le ministère de la Pêche. Face à la presse, ce samedi, Pape Birama Diallo, représentant du Sécrétaire général a révélé des pratiques douteuses qui sont en train d’être menées en coulisse.

« Le ministère de la Pêche a outrepassé ses prérogatives pour vouloir vendanger le chantier naval à des soit-disant soumissionnaires dont nous ignorons leur capacité, leur expertise dans ce domaine (…) C’est un deal.

A quelques encablures de la tenue des élections présidentielles, dans la précipitation, on se permet de vouloir vendanger un bien public de cette dimension. C’est inacceptable », déplore-t-il.

Le Secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de la réparation navale (Satnav), lui, s’interroge sur les réelles motivations du ministère de passer ledit marché « à des soumissionnaires étrangers à l’insu de Dakarnave ». Ce, en catimini et par manque de diplomatie et de dialogue compétitif »

Abass Sall prévient que les 600 travailleurs mobilisés surveillent de près cette affaire et sont d’ores et déjà en ordre de bataille. « Le ministre de la Pêche est en train de dérouler son plan au mépris des dispositions du Code des marchés publics. Les travailleurs de Dakarnave n’accepteront pas d’être sacrifiés à autel d’intérêts mercantiles et vont s’opposer à cette mascarade. Nous dénonçons cette procédure cavalière qui viole les règles délibérément établies en matière de passation de marchés publics foulant au pied les principes du libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence de procédure », déclare-t-il.

A l’en croire, « le syndicat va saisir dans les brefs délais les autorités compétentes pour arrêter cet acte odieux ». Un sit-in est également projeté le mercredi 20 mars 2024 à partir de 13h au sein de Dakarnave pour exiger des clarification et une transparence dans le processus.

Par ailleurs, les travailleurs de Dakarnave réitèrent leur solidarité à leur employeur pour la reconduction du contrat de concession.