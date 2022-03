Match GFC-AS Pikine au Stade Abdoulaye Wade: La fédération annule sa décision

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé ce vendredi l’annulation du match devant opposer le Guédiawaye Football Club à l’AS Pikine le 23 mars, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Cette rencontre avait été programmée pour permettre à l’instance dirigeante du football sénégalais de se préparer à la tenue, le 29 mars prochain, du match de barrage retour qualificatif à la Coupe du monde 2022 entre le Sénégal et l’Egypte. Ce match de Ligue 1 sénégalaise devait être la première rencontre officielle organisée dans cette enceinte inaugurée le 22 février dernier par le chef de l’Etat, Macky Sall, et qui a abrité un match de gala entre Légendes sénégalaises et africaines.

La FSF explique l’annulation de cette rencontre par l’organisation du Forum mondial de l’eau, qui se tient à Dakar du 21 au 26 mars.

Ce Guédiawaye FC-AS Pikine, comptant pour la 14-ème journée de la Ligue 1 sénégalaise, était très attendu par les supporters de la banlieue de Dakar.