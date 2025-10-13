Match Sénégal vs Mauritanie : Le Président Diomaye Faye annoncé au stade

Partager Facebook

Selon des informations relayées par nos confrères de la RTS, le président Bassirou Diomaye Faye sera bien présent, ce mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour soutenir les lions du Sénégal lors de leur match décisif contre la Mauritanie, comptant pour la dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2026.

En tant que père de la Nation, Bassirou Diomaye Faye viendra donner un coup de pouce aux joueurs sénégalais qui sont à un pas d’une qualification pour la troisième fois d’affilée en coupe du monde.

Leader du groupe B avec 21 points, le Sénégal a besoin d’un point pour valider son ticket pour la coupe du monde 2026 qui se déroulera Aux États-Unis d’Amérique.

El HADJI MODY DIOP