Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1717968131820

Match Sénégal vs Mauritanie : Le Président Diomaye Faye annoncé au stade

13 octobre 2025 Sport

Selon des informations relayées par nos confrères de la RTS, le président Bassirou Diomaye Faye sera bien présent, ce mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour soutenir les lions du Sénégal lors de leur match décisif contre la Mauritanie, comptant pour la dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2026.

En tant que père de la Nation, Bassirou Diomaye Faye viendra donner un coup de pouce aux joueurs sénégalais qui sont à un pas d’une qualification pour la troisième fois d’affilée en coupe du monde.

Leader du groupe B avec 21 points, le Sénégal a besoin d’un point pour valider son ticket pour la coupe du monde 2026 qui se déroulera Aux États-Unis d’Amérique.

El HADJI MODY DIOP


 

Tags

Vérifier aussi

Polemique au Senegal Les Lions de la Teranga sentrainent avec lequipement dun rival thumbnail

Matchs Sénégal -Soudan, Mauritanie – Sénégal : les arbitres désignés

La FIFA a dévoilé les officiels qui dirigeront les deux dernières rencontres des éliminatoires de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved