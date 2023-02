Mbacké: L’Alliance des femmes cadres de la majorité condamne les violences et saccages

Alliance des Femmes Cadres de la Majorité Présidentielle (AFCMP) condamne, avec la dernière énergie, les actes de saccage et de violence physique perpétrés par des militants de l’opposition à Mbacké, lors d’une manifestation publique non autorisée. Elle tient à rappeler à tous les acteurs politiques de notre pays que rien, et absolument RIEN, ne saurait justifier certains comportements qui traduisent une forte défiance envers les institutions de la République du Sénégal, envers ses autorités gouvernementales, territoriales et judiciaires.

L’on constate en effet une récurrence des actes de vandalisme des biens d’autrui et de mise à sac des espaces publics, et également des attaques verbales choquantes adressées à nos dignitaires religieux et coutumiers.

Au-delà de leur caractère immoral, ces actes manifestent une forte propension à l’incivisme outrancier et doivent être bannis de notre quotidien politique. Nul besoin en effet de relever que la violence, qu’elle soit verbale ou physique, n’a pas sa place dans un pays à forte tradition démocratique où l’usage de la seule force de l’argument, dans l’expression des opinions et positions, doit primer sur l’argument de la force. Assurément, dans un pays de droit, l’expression de la démocratie est encadrée par des lois et règlements conformément aux dispositions de notre Constitution.

Par ailleurs, les membres de l’Alliance des Femmes Cadres de la Majorité Présidentielle expriment leur sincère solidarité aux victimes directes et indirectes des sordides actes de délinquance commis à Mbacké et à Touba, particulièrement aux honnêtes citoyens sénégalais qui ont choisi d’entreprendre et d’investir dans leur pays, pour participer activement à son développement socioéconomique. Elles exhortent au bannissement de tous les comportements et agissements délictuels observés depuis un moment dans l’arène politique, du fait de l’irresponsabilité d’une certaine opposition antirépublicaine qui aspire manifestement à installer notre pays dans le chaos. Elles ne sauraient ainsi accepter que des divergences ou combats politiques servent de prétexte aux desseins déstabilisateurs d’opposants pyromanes assoiffés de pouvoir.

Incontestablement, l’adversité politique ne saurait être une raison valable pour verser dans le déni et le non-respect des lois et règlements qui régissent notre République. A cet égard, l’Alliance des Femmes Cadres de la Majorité Présidentielle invite tous les acteurs politiques à faire preuve de lucidité et de sérénité pour préserver ensemble notre plus précieuse richesse, qui demeure la paix et la stabilité de ce pays nôtre.

Enfin, l’AFCMP rappelle qu’en démocratie seule l’expression des suffrages constitue l’unique voie légitime et légale pour conquérir et exercer le pouvoir dont la souveraineté n’appartient qu’au peuple.