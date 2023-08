Mbayene Thiasde :Les jeunes du village unissent leur force  ,la cour de l’école désherbée, les cours de vacances programmés .

On ne le dira jamais assez, l’union fait la force a t-on l’habitude de dire. Cet adage est bien encré dans la mémoire des jeunes du village de Mbayene Thiasde une localité de la commune de Kamb c’est dans le département de Linguere. En effet, la journée du lundi 31 juillet 2023 est consacrée au désherbage et nettoiement de la cour de l’école élémentaire du dit village.

Ce sont des jeunes ( anciens pensionnaires de l’établissement scolaire, des bonnes volontés, le directeur de ce temple du savoir et son adjoint Mamadou Dieye tous natifs de la localité),ont accordé leur violon pour un environnement saint en vue de bien préparer la rentrée scolaire 2023-2024.Des hilaires, des machines occidentales, des râteaux ,des ânes se sont mobilisés pour enlever l’herbe qui a commence à mûrir. Selon un enseignant de l’école Mamadou Dieye titulaire de la classe de CM2 l’année dernière, le fait de désherber l’herbe, c’est pour préparer la prochaine rentrée scolaire, les élèves ne seront pas handicapés par des épines.

L’occasion saisie pour rappeler le taux de réussite de 80% au CFEE que l’école élémentaire de Mbayene Thiasde a enregistré lors de l’examen de 2023,un résultat bien apprécié positivement par toute la population de Mbayene Thiasde ( la présidente de l’APE Madame Aminata Sarr, la présidente du comité de gestion de l’école Madame Sokhna Camara bref tous les parents d’élèves).

Le directeur de l’établissement, au nom de l’équipe pédagogique, remercie et félicite vivement le maitre titulaire de la classe de CM2 Mamadou Dieye, Oumar Ka et Ibrahima Faty tous personnels de la structure car ils n’ont ménage aucun effort pour arriver à cet excellent taux de réussite au CFEE .

L’appétit vient en mangeant, après l’opération de désherbage, le directeur de l’école en concomitance avec son adjoint Mamadou Dieye, ont tenu une réunion restreinte regroupant l’ensemble des enseignants issus du village (ceux dans l’élémentaire et ceux du moyen) tous sortants de l’école élémentaire de Mbayene Thiasde pour la programmation des activités de cours de vacances au profit des potaches du Ci à la 3eme.C’est ainsi qu’un calendrier est établi : démarrage des cours à partir du 21 Août 2023 ce jusqu’au 30 Septembre 2023,tous les lundis, les cours démarrent à 10h jusqu’à 13h,les,lundis soirs de 15h30 à 17h30.A signaler que seuls les lundis matins se font les cours ,le reste des jours ( mardi , mercredi, jeudi, vendredi et samedi) ,les cours se déroulent les après midis ( de 15h 30 à 17h30).

Du Ci au Cm2,les maitres titulaires sont Àbdou Diba, Magatte Ndiaye, Khady Thiam, Amet Diop, Balla Nokho et Lamine Ndiaye. Seulement Ndeye Sophie Nokho, Pape Magatte Diop, Codou Thiam font partie du lot du coup ils sont tous concernés. Quant au moyen ( de la 6eme à la 3eme) les professeurs titulaires sont Baba Nokho Junior, Ablaye Thiam, des étudiants (Pape Diba, Malo Kane ,Ale Kane ).. Ousseynou Cissé, Baye Mor Nokho, Pape Ale Nokho sont également concernés d’où ils font partie du lot.

A rappeler qu’à l’élémentaire, le Français et les Maths seront enseignés, par contre dans le Moyen,le français,les maths le PC, l’anglais,SVT,HG et Espagnol seront enseignés. Les parrains de la première édition des cours de vacances à Mbayene Thiasde,sont parrainés par deux fils du terroir,tous anciens produits de l’école ,il s’agit de deux El Hadji :El Hadji Mbaye Bassine et El Hadji Diba dit Ass. Ces derniers ont magnifié l’acte en leur contactant.

Revenant sur les activités de désherbage, à l’unanimité les jeunes du village ont remercié deux dignes fils de la localité en l’occurrence l’infirmier Yoro Kane et Galaye Mbaye pour leur soutien sans faille en garantissant le thé, le lait pour rafraîchissement.

Samba khary Ndiaye Linguere