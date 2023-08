Mbeyene : Le manque de sécurité, la revitalisation des vallées mortes, une  ambulance pour le poste de santé, la transhumance hantent le sommeil des populations.

Mbeyene une localité de la commune de Mboula c’est dans le département de Linguere, a vécu la treizième édition de ses journées culturelles. En effet, ces manifestations culturelles, regroupent tous les ressortissants et résidents du village chaque année et ce depuis 2009. Ainsi ,les populations de Mbeyene, ont saisi l’occasion pour étaler leurs préoccupations que sont la sécurité, la revitalisation des vallées mortes du Ferlo, une ambulance, le phénomène de la transhumance.

Selon le président du mouvement pour le progrès de Mbeyene (MPM) Abdou Nguirane les doléances précitées hantent en ce moment les populations. Poursuivant Monsieur Nguirane de rappeler qu’avec la réouverture continue des vannes des vallées fossiles, le phénomène de l’émigration clandestine devient un vieux souvenir dans le milieu (Djoloff).Lui emboîtant ses pas un jeune très dynamique du MPM Serigne Diaw de souligner que la mise en place des parcs fourragers anéantira les méfaits de la transhumance car le bétail trouvera toujours de quoi manger.

Revenant sur les objectifs des 72 h de Mbeyene, Abdou Nguirane de nous dire que ces manifestations culturelles visent le développement local de Mbeyene axé sur quatre points :la religion, l’environnement, l’éducation et la santé. Convoquant Dumont le président du MPM d’avance << Tant que le développement n’a pas comme force la force locale, il n’y aurait jamais de développement local>>.

A en croire Àbdou Nguirane, au delà de l’aspect culturel, les journées culturelles de Mbeyene enregistrent l’aspect communion des cœurs gage de booster l’émergence financière, économique et sociale dans le milieu.

En effet, l’inauguration de la maternité du village lors de la treizième édition des 72 h de Mbeyene en est un exemple concret pour Àbdou Nguirane. Et ce dernier d’ajouter que la réalisation de cette maternité d’un coût estimé à 33 millions de FCFA ,est le fruit d’un partenariat avec Yonou Yeumbeul qui est le bailleur . Magnifiant la présence des autorités locales (le Sous préfet de Yang Yang et Djiby Ndiaye adjoint au maire de Mboula) ,A Nguirane de noter que cela est un signal fort d’où il leur permet de rassurer le suivi, la continuité et la gestion des réalisations faites au niveau du terroir de Mbeyene.

Quant au Sous préfet de Yang Yang Abdou Khadre Cissokho, ce dernier n’a pas manqué de manifester toute sa satisfaction à l’endroit des jeunes de Mbeyene qu’il qualifie de modèle. Egalement dans son discours, Abdou Khadre Cissokho a rappelé et invité les jeunes de son arrondissement à adhérer à l’intercommunalité pour relever le défi du développement dans le milieu. Très ému de l’engagement, du rassemblement ,du donner et du recevoir à Mbeyene, tout cela renferme la belle illustration non sans exhorter le MPM à aller de l’avant vu sa jeunesse dynamique et engagée.

Venu représenter le maire de Mboula à la cérémonie, l’adjoint au maire Djiby Ndiaye abondera dans le même sens que le Sous préfet Cissokho. En effet, Djiby Ndiaye, très satisfait de l’attitude du MPM, invite les jeunes des autres villages et ceux des autres communes à faire comme les jeunes de Mbeyene qui ont toujours participé aux destinées de leur terroir.

Samba khary Ndiaye Linguere