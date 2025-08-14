Mbour : Le passeur, auteur de plusieurs naufrages, arrêté

Partager Facebook

Après quatre années de cavale, Pouye Ndiaye, organisateur notoire de voyages clandestins sur la Petite-Côte, a été interpellé par la Brigade de recherches de Saly Portudal. Recherché pour avoir provoqué plusieurs naufrages meurtriers, il avait accumulé des centaines de millions de FCfa en exploitant le rêve d’Europe de ses victimes.

Selon L’OBS, ce convoyeur a longtemps prospéré dans l’ombre, amassant une fortune sur le dos de candidats à l’émigration prêts à tout pour rejoindre l’Espagne. Ses méthodes, souvent criminelles, ont causé la mort de dizaines de personnes en haute mer, laissant des familles entières dans le deuil et l’amertume. Son arrestation a suscité un vif soulagement dans la région.

Placé en garde à vue, il est déféré mardi au parquet de Mbour, où un mandat de dépôt lui a été délivré.