Mbour : un père de famille violait sa fille adoptive de 13 ans

En ouvrant la porte de la chambre de son mari, elle a surpris celui-ci presque tout nu en califourchon sur la petite L.Mb. Sa fille de 13 ans, issue de son premier ménage. Choquée par cette découverte, elle a crié de toutes ses forces et a ameuté toute la famille. Interrogée, la fillette de 13 ans a expliqué à sa maman qu’elle subissait les assauts sexuels de son père adoptif depuis 3 ans. Astou Maréna qui n’en revenait toujours pas a conduit sa fille à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour où, à la suite d’une consultation, le gynécologue conclut à une perte ancienne de l’hymen. Mais aussi un sexe très large constaté chez la fille de 13 ans.

Munie du dossier médical la maman s’est rendue à la Brigade de recherches de Saly Portudal et a porté plainte contre Lamine Sagne. Attrait à la barre de la Chambre criminelle de Mbour, vendredi dernier, la victime L. Mb est revenue sur les détails de ses multiples rapports sexuels avec son papa adoptif. Elle a révélé que depuis trois (03) ans, Lamine Sagne profitait des moments où il regardait, avec elle, la télévision dans sa chambre pour entretenir des rapports sexuels avec elle. En plus de cela, le mis en cause lui montrait des vidéos pornographiques sur son téléphone portable, avant de la menacer de mort avec son arme à feu.

Des révélations qui ont été confirmées par l’enquête. Les vidéos pornographiques ont été découvertes sur le portable et une arme à feu a été saisie dans sa chambre par les forces de l’ordre de l’accusé. Des accusations que Lamine Sagne a reconnu partiellement en déclarant que c’est avec la maman de l’enfant qu’il regarde ces images obscènes et que l’arme à feu, était factice. Allant plus loin il a accusé sa femme Astou Maréna d’avoir orchestré cette affaire pour le nuire.

Finalement, Lamine Sagne a été condamné à 10 ans fermes par la Chambre criminelle de Mbour.