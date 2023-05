Me Youssoupha Camara « Ce que nous conseillons à notre client Ousmane Sonko… »

Après le renvoi du procès du leader du parti Pastef, poursuivi pour viols répétés et menaces de mort, un de ses conseils a fait face à la presse. Me Youssoupha Camara a demandé à son client, Ousmane Sonko, de venir à l’audience spéciale du 23 mai prochain.

Le procès de l’affaire Sweet Beauty a été renvoyé d’office en l’absence du principal accusé, Ousmane Sonko, poursuivi pour viols multiples et menaces de mort par la masseuse, Adji Raby Sarr. Conseil du candidat déclaré à la présidentielle de 2024, Me Youssoupha Camara a apprécié la posture de son client, qui a décidé ne plus collaborer avec la justice. « Tout dépendra de ce qu’il recevra. S’il reçoit sa convocation, nous avocats, nous lui conseillons de venir. Mais, il décidera parce que Ousmane Sonko a fait une conférence de presse pour dire pourquoi il a lancé sa campagne de désobéissance civile parce que tout simplement ses droits ne sont pas respectés », a déclaré la robe noire.

Par ailleurs, Me Camara a soutenu que le maire de Ziguinchor n’a pas reçu une citation ou une convocation l’invitant à comparaître à la barre de la chambre criminelle. « La loi dit s’il reçoit une convocation ou une citation, il doit venir la veille voir le greffier en chef pour lui dire : je suis là et je serai présent à l’audience de demain », a affirmé le conseil qui estime que le dossier n’est pas en état en ce qui concerne son client. Mais, dit-il, le juge n’a pas statué sur ce volet.

« Le juge a tout simplement constaté que Ndèye Khady Ndiaye a été entendue sur son identité hier et l’affaire renvoyée à ce matin et que ce matin, lui faisait obligation de renvoyer », a-t-il expliqué.

De son côté, Me Moussa Sarr est convaincu de l’innocence de la propriétaire du salon Sweet Beauty, visée pour incitation à la débauche, complicité de viol et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. D’après le conseil, Ndèye Khady Ndiaye sera acquittée à l’issue du procès. « Nous estimons comme elle l’a toujours dit depuis l’instruction, qu’elle est innocente », a fait observer Me Sarr.

KADY FATY