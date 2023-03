Médina Abdoul : Un centre d’incubation pour l’enseignement de la langue pulaar inauguré

Un centre d’incubation pour l’enseignement de la langue pulaar appelé « Tapital » Pulaagu a été inauguré récemment au village de Médina Abdoul, dans le département de Kolda.

L’ancien maire de Ziguinchor et Directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Abdoulaye Baldé a déclaré dans un communiqué avoir pris part, dimanche, à l’inauguration du centre d’incubation pour l’enseignement de la langue pulaar.

Selon lui, ce centre va contribuer à ‘’promouvoir la culture pulaar et pérenniser les acquis de la langue ». “Tapital Pulaagu » veut “promouvoir la culture et les valeurs de la communauté pulaar afin de protéger et pérenniser les acquis de la culture et la langue pulaar répandue et parlée dans plusieurs pays de l’Afrique”, a relevé M. Baldé.

Cette infrastructure est, selon Abdoulaye Baldé, ‘’une vieille doléance » de la communauté pulaar du Fouladou. “Ce centre appelé Tapital pulaagu (…) vient répondre à une vieille doléance des sages de la communauté pulaar de sauvegarder les valeurs de la langue pulaar”, a dit l’ancien maire de Ziguinchor.