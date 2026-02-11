Médina : Deux individus arrêtés avec 59kg de chanvre indien

Partager Facebook

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, unité rattachée à la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé, ce mardi 10 février 2026, à l’interpellation de deux individus à la Médina (angle Rue 25 x Vincent). L’opération a permis la saisie de 59 kg de chanvre indien.

Cette intervention fait suite à l’exploitation minutieuse d’un renseignement opérationnel signalant une livraison imminente d’une cargaison de drogue destinée au secteur de la Médina. Face à cette menace, un dispositif de surveillance et de filature a été immédiatement déployé pour intercepter les suspects en flagrant délit.

Dès l’arrivée du véhicule de livraison, les mis en cause ont pris possession de la marchandise pour l’entreposer dans leur domicile. Après avoir sécurisé le périmètre, les forces de l’ordre ont donné l’assaut. La perquisition des lieux a permis de découvrir deux colis de drogue dans une chambre — dont l’un était déjà entamé — ainsi qu’un individu assurant la garde des lieux. Ce dernier a été rapidement neutralisé ; la fouille corporelle a permis de saisir huit téléphones portables.

Simultanément, un second suspect, qui tentait de simuler le sommeil sur le balcon pour échapper à l’attention des enquêteurs, a été interpellé en possession de deux téléphones portables.

Les deux individus ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour détention de produits stupéfiants en vue d’un trafic, complicité et blanchiment de capitaux.