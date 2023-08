Médina : Un tchadien détourne une énorme somme d’argent

Un gérant d’un immeuble de 9 étages engagé par un sieur Gackou détourne une somme de 7.180.000 F CFA. Commençant l’aventure en 2021, 2ans après, Djimesse décide de garder l’argent provenant du paiement de loyer des 9 étages. Il devait verser 6.450.000 F CFA par trimestre soit une somme mensuelle de 1.150.000 F CFA. Un contrat de clauses contractuelles a été signé.

Un Tchadien nommé B. M. M. Djimesse a été arrêté après avoir détourné 7.180.000 F CFA de loyer à la Médina de Dakar. Après cette signature de clauses, Gackou vire le gérant tchadien et recrute une autre agence immobilière en vue de gérer l’immeuble en question. Ainsi, le financier tchadien verse une somme de 1. 420.000 F CFA et il lui reste 7.180.000 à verser.

Après avoir interrogé par les flics de la DIC, le tchadien déclare qu’il ne doit rien à Gackou. Il dit avoir versé une caution de deux mois et une avance sur le premier mois de location. Il affirme également avoir cessé les versements en mars 2023 et non au mois de février de la même année. Malgré ces accusations, il a été déféré la Division des investigations criminelles (DIC).