Mercato: C’est acté, Gana Gueye signe à Everton, Pape Matar Sarr reste à Tottenham, et Lorient relance le dossier Bamba Dieng

À quelques jours de la fin du Mercato estival, l’avenir de certains internationaux reste encore incertain. Toujours poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng plait Lorient beaucoup. Pape Matar Sarr et maintenue à Tottenham sur décision de son entraîneur et du côté u PSG, le milieu de terrain sénégalais devrait finalement rejoindre les Toffees après un accord total convenu ce lundi entre les différentes parties.

Le dénouement est enfin proche et le retour d’Idrissa Gueye à Everton n’est plus qu’une question d’heures. A l’en croire les médias européens, les différentes parties sont parvenus à un accord ce lundi pour le transfert du champion d’Afrique vers la Mersey. Comme annoncé depuis plusieurs semaines et après plusieurs rebondissements, le come-back est acté. Selon Nicolo Schira, le deal devrait être signé pour 2 ans soit jusqu’en 2024 entre le Sénégalais et la formation entraînée par Frank Lampard. Et selon RMC Sport, la visite médicale est programmée dans les prochaines 48H. A quatre jours de la fermeture du marché, le transfert devrait être officialisé dans les prochaines heures.

Tottenham souhaiterait finalement garder PMS dans son effectif

Ce lundi le journaliste italien de Sky Sport, Gianluca Di Marzio, révèle que la situation de l’ancien pensionnaire de Génération Foot serait sur le point d’évoluer. Arrivé du FC Metz où il a été acheté l’été 2021, le jeune milieu de terrain sénégalais semblait, en effet, destiné à un départ en prêt lors de ce mercato estival afin de gagner en temps de jeu, et la Cromonese (Serie A) était intéressée par son arrivée.

Mais avec la blessure de Bentancur et le départ de quelques joueurs au milieu de terrain, Antonio Conte aurait décidé de garder PMS dans son effectif. Déjà, après avoir été mis à l’écart lors des trois premiers matchs de Championnat, Pape Matar Sarr a été inclus pour la première dans le groupe de Tottenham ce dimanche et a pu suivre le match contre Nottingham Forest depuis le banc des remplaçants.

Bamba Dieng (22ans) attendu à Lorient

En France, le Lion de la Tranga est le sujet d’intérêt concret de Nice mais surtout de Lorient sur cette fenêtre de transfert d’été. Le club breton a même accéléré sur ce dossier puisque le journaliste Nicolo Schira évoque ce lundi des discussions avancées entre les deux formations.

Reste à savoir si les négociations entre les dirigeants de Marseille et de l’Orient peuvent déboucher sur un accord. Parce que le président olympien Pablo Longoria est gourmand dans ce dossier. La semaine dernière, La Provence a révélé que l’Espagnol espère récupérer 25 millions d’euros pour le champion d’Afrique. Pour l’instant, il est difficile de croire que Lorient pourra égaler une telle somme. Les Hakes parviendront-ils à abaisser les exigences de Longoria, qui réclamait initialement environ 15 millions d’euros pour Dieng ? Un montant plus accessible pour les résidents du Stade du Moustoir qui s’apprêtent à encaisser un joli chèque au départ d’Armand Laurient (23) de Sassuolo.

Lorient récupérera 10 M€ (hors bonus)

La semaine dernière, le club italien avait néanmoins décidé de rompre les négociations avec Lorient suite à deux offres refusées par les dirigeants bretons. Mais ce n’était qu’un bluff. Selon les informations du CMR et de L’Equipe, les deux équipes ont finalement repris les discussions et sont parvenues à un accord.