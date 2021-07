Mercato : Pogba refuse un nouveau contrat à Manchester United

Considéré comme un élément incontournable de l’effectif d’Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba joue avec les nerfs de Manchester United. Le milieu de terrain français, lié aux Red Devils jusqu’en juin 2022, aurait rejeté une juteuse proposition pour prolonger son contrat.

Du côté de Manchester United, Paul Pogba jouit d’un statut particulier depuis plusieurs années. En dépit de quelques tensions concernant les différents mercatos et les velléités de départ du Français, la direction mancunienne a toujours tout mis en œuvre pour conserver son milieu de terrain.

Une fois encore, les Red Devils ont manifesté leur envie de le garder en proposant un nouveau contrat au champion du monde, au-delà de juin 2022. Problème, l’international français de 28 ans ne semble pas franchement pressé ni emballé à l’idée de prolonger. Et le tabloïd Daily Mirror croit même savoir que le champion du monde vient de refuser une juteuse extension de son contrat. En effet, alors qu’il émarge déjà à plus de 17,5 M€ par an, le natif de Lagny-Sur-Marne aurait rejeté un bail lui garantissant pourtant des revenus annuels supérieurs à 20 M€ sur les trois prochaines saisons.

L’aspect financier ne semble donc pas représenter l’obstacle principal. Pogba et son agent Mino Raiola, que la publication anglaise considère comme le fardeau majeur dans ce dossier, semblent surtout viser un nouveau projet sportif. Et cela n’a d’ailleurs rien d’un secret, l’ancien sociétaire de la Juventus Turin figure notamment dans les petits papiers du Paris Saint-Germain.

Le PSG se montrerait prêt à offrir quelques 52 M€ aux Mancuniens pour Pogba, toujours d’après le Daily Mirror. Rien n’indique que les pensionnaires d’Old Trafford vont faciliter le départ du Français cet été, mais ces derniers n’auront certainement aucun intérêt à retenir le joueur contre sa volonté, tout en acceptant le risque de le voir partir gratuitement en fin de saison prochaine. Autant dire que cette nouvelle information, si elle est confirmée, renforce l’idée d’un départ. A Paris ou ailleurs.