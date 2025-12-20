Meurtre de Dabala : Révélations explosives du présumé meurtrier

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nouveau rebondissement dans l’affaire du double meurtre d’Aziz Dabala et du jeune Waly. Entendu au fond par le juge d’instruction, le principal mis en cause, Mamadou Lamine Diaw alias Modou Lô, a livré un récit glaçant, accusant directement l’artiste Tarba Mbaye et Nabou Lèye d’avoir commandité les faits, informe Libération dans sa publication du samedi.

Selon ses déclarations, il aurait agi sur instructions de ces derniers. Face au magistrat instructeur, il affirme qu’Aziz Dabala détiendrait un « lomotif compromettant » impliquant Tarba Mbaye et Nabou Lèye. Dans un premier plan, dit-il, il devait coucher avec Aziz Dabala et le filmer afin de le compromettre. Ce scénario aurait finalement été abandonné au profit d’une « élimination » décidée lors d’une réunion.

Plus grave encore, Mamadou Lamine Diaw soutient que Tarba Mbaye aurait “achevé” Aziz Dabala, tandis que Nabou Lèye se serait chargée de Waly. Il affirme avoir choisi de « tout révéler » car, sur les 2 millions de FCFA promis, il n’aurait reçu que 500 000 FCFA.

Arrêté jeudi soir à l’AIBD puis entendu à la DIC, Tarba Mbaye a catégoriquement nié les accusations, déclarant ne pas connaître son accusateur.

Son avocat, Me Alioune Badara Fall, rétorque que « les réquisitions téléphoniques ont totalement blanchi » son client. À ce stade, l’artiste a été libéré mais devra se présenter à nouveau lundi à la DIC avant sa conduite au cabinet du juge.