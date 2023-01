Meurtre de l’enseignant Bassirou Mbaye: 24h sans école sur toute l’étendue du territoire national

Le G 7 condamne avec la dernière énergie le meurtre du camarade Bassirou Mbaye, instituteur à Ndiaffate, dans l’IEF du département de Kaolack. Cet assassinat ignoble qui est la nième forfaiture commise sur un enseignant est la preuve irréfutable de la spirale de violence notée contre cette corporation depuis quelques temps.

Dans un Communiqué rendu public ce 4 janvier 2023, le G7 fait appel à l’Etat et fustige les violences faites aux enseignants : «Nous interpelons les autorités étatiques pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire et exigeons l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances de ce meurtre afin que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Le G7 constate pour le déplorer que les conditions difficiles liées au manque de logement, de sécurité et de protection dans lesquelles évoluent les enseignants dans certaines localités sont souvent à l’origine de ces drames.

Le G 7 exige l’application stricte des dispositions de la loi 61-33, notamment en son Article 16, pour assurer la protection des enseignants ainsi que la prise de mesures hardies à même d’enrayer ce fléau de la violence dans l’espace scolaire et de garantir la sécurité totale des enseignants du Sénégal», lit-on. Le G 7 fustige par ailleurs «l’absence de réaction du Gouvernement face à la montée en puissance de la violence sous toutes ses formes» occasionnant souvent des agressions physiques contre les enseignants. Ainsi Hamidou Diédhiou, le Secrétaire Général du SELS (Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal) précise que cette forme de violence n’est pas nouvelle : «Nous, ce que l’on constate, c’est qu’il faut d’abord, après avoir présenté les condoléances à la famille éplorée et à la communauté éducative globalement, nous avons tenu à condamner avec toute l’énergie qui s’y requiert, cet acte odieux, cette énième forfaiture, qu’on a commise sur les enseignants. Je dois rappeler que depuis beaucoup de temps, nous assistons à des scènes de violence inouïes dans les écoles, mais principalement ce sont des violences qui viennent des parents d’élèves, mais peut s’exercer sur les enseignants et même dans l’exercice de leur fonction et dans leurs établissements, ce que nous condamnons».

Par ailleurs, le G7 appelle l’ensemble des enseignants à boycotter les salles de classe ce jeudi 5 janvier 2023 dans toute l’étendue du territoire national : «En cas de persistance de cette violence inouïe contre les enseignants dans l’exercice de leur fonction, le G7 se réserve le droit d’entreprendre des actions d’envergure pour exiger a garantie de leur sécurité. A cet effet et dans le court terme, le G7 invite tous les enseignants du Sénégal à marquer d’une pierre noire cet évènement tragique en respectant le mot d’ordre de grève de 24 heures décrété pour le Jeudi 05 janvier 2023».

