Clothilde Ba, décédée le 03 août 2022 à Montargis à l'âge de 31 ans. L' ouverture du procès de ses deux agresseurs présumés (le mari de Clothilde et la "deuxième" épouse de celui-ci) débute lundi 15 septembre devant la cour d'assises d'Orléans.

Meurtre de sa première épouse : Perpétuité pour le mari sénégalais, sa 2e épouse prend 10 ans

20 septembre 2025 Société

Sileye B. et Dieynaba K. s’accusent mutuellement des violences qui ont provoqué la mort de Clothilde G., le 3 août 2022, à Montargis. Enceinte de huit mois, la victime de 31 ans est décédée après un déferlement de coups. 

A l’issue d’un procès intense, la cour d’assises du Loiret a condamné jeudi Sileye B. à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sa femme Clothilde, enceinte de huit mois au moment des faits. Le drame s’était déroulé dans la nuit du 2 au 3 août 2022, à Montargis, dans le Loiret. La jeune femme de 31 ans et son bébé, quasiment à terme, n’ont pas survécu à leurs blessures.

La cour a également prononcé une période de sûreté de vingt ans ainsi qu’un retrait de l’autorité parentale du condamné. Sa seconde compagne, Dieynaba K., jugée pour violences habituelles, a pour sa part écopé d’une peine de dix ans de prison.

« Les deux accusés ont frappé avec la même intensité »

Tout au long des audiences, les deux accusés se sont mutuellement rejeté la responsabilité des coups mortels. Le mari, âgé de 38 ans, a affirmé que sa seconde compagne était jalouse et violente envers la victime. L’accusée, âgée de 34 ans, a au contraire décrit un mari sous l’emprise de la drogue, colérique et brutal.

Le mari a été reconnu coupable d’avoir porté les « coups les plus graves » avec « une volonté de donner la mort ». Sa deuxième compagne a quant à elle été reconnue coupable de violences habituelles entre janvier et août 2022, sans avoir « participé à la mort de la victime ». L’avocat général avait réclamé la perpétuité pour les deux. « Je ne vois rien d’autre que des menteurs », a-t-il tranché. « On ne sait pas qui a porté les coups mortels, mais les deux accusés ont frappé avec la même intensité et violence qui ont donné la mort », a-il souligné.

Une « décision juste »

« Ma fille ne sera pas ressuscitée, ni le bébé, mais c’est une décision juste », a réagi Didier G., le père de la victime. Le couple avait trois enfants âgés de 2, 3 et 5 ans, et la seconde compagne un enfant de 3 ans. Tous ont été rapidement confiés aux services sociaux dans un état de grande négligence.

Selon l’autopsie, la victime a succombé à « un traumatisme crânien grave ». Son corps présentait des blessures multiples, certaines assimilées « à des actes de torture et de barbarie ». Les enquêteurs ont également relevé des lésions inexpliquées, comme une coupure à l’oreille, au vagin ou encore des traces correspondant à la chevalière de son mari.

 

Un triangle amoureux sous emprise


À l’audience, un triangle amoureux sous emprise s’est dessiné. Sileye B., présenté comme un « guide spirituel » dans une branche marginale de l’islam, le bayefallisme, contrôlait les deux femmes et avait converti la victime à cette pratique religieuse. Selon lui, son seul crime a été « de vivre sous le même toit avec deux femmes ».

