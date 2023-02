Militants Pastef arrêtés à la Cité Keur Gorgui : «Les 3 mineurs libérés…. les 12 majeurs vont passer en jugement ce lundi».

Rebondissement dans l’affaire des militants du parti Pastef, arrêtés le 2 février à la Cité Keur Gorgui. Selon, l’avocat Me Cheikh Khoureyssi Ba, qui a donné l’information sur les réseaux sociaux : «Les 3 mineurs renvoyés des fins de la poursuite sont libérés par le Tribunal pour enfants ». Par contre, précise la robe noire « Les 12 majeurs, n’ayant pas été extraits par l’administration pénitentiaire, vont passer en jugement ce lundi».

Les 15 militants de Pastef Les patriotes, arrêtés à la cité Keur Gorgui (Dakar) le 2 février dernier, ont passé leur premier nuit en prison. Ils ont été placés sous mandat de dépôt mercredi, par le doyen des juges après plusieurs retour au parquet. Les mis en cause seront jugés ce vendredi. Ils ont été cueillis aux alentours du domicile de leur leader Ousmane Sonko, sis à la cité Keur Goorgui (Dakar), le 2 février, jour où devait se tenir le procès contre Mame Mbaye Niang qui porte sur l’affaire Prodac (le Programme des domaines Agricoles Communautaire). *

Déférés aux parquets de Dakar et Diourbel, neuf des militants de Pastef/Les patriotes ont été placés sous mandat de dépôt. Interpelés dans le cadre d’une sensibilisation politique, samedi dernier à Diourbel, ils sont poursuivis pour «participation à une manifestation non autorisée». Il s’agit d’Aliou Sène, professeur de lettres et d’histoire-géographie, par ailleurs coordonnateur départemental de Pastef/Diourbel, Dramane Sidibé, enseignant, Thiafour Diaw, enseignant, Serigne Fallou Pouye, étudiant, Oureye Guissé, déléguée médicale, Ndiarou Ly, enseignant, Faty Guèye Diack, enseignante, Seynabou Niang, agronome et Florence Coly, technicienne supérieure de santé et secrétaire à la radiologie de l’hôpital de Diourbel.

Quant aux interpelés de Dakar, ils ont fait l’objet d’un retour de parquet. Il s’agit, informe Me Cheikh Khoureyssi Bâ, des 15 dont trois mineurs interpelés à Dakar. Ils retournent aux brigades de gendarmerie de Ouakam, Foire et Thiong pour se présenter à nouveau, ce matin, au parquet. «Ils attendent que le procureur veuille bien statuer sur leur sort», déclare la robe noire. Ces derniers ont été arrêtés depuis le 02 février 2023, à la Cité Keur Gorgui, à la veille du procès de Sonko contre Mame Mbaye Niang.

Pour rappel, ces militants de pastef ont été arrêtés le 2 février lors du procès en diffamation entre Sonko et Mame Mbaye Niang.