Ministère des affaires étrangères: Moise SARR propose l’allongement de la durée de validité du passeport de 5 à 10 ans

C’est sur sa page Facebook que l’ancien Ministre en charge des sénégalais de l’extérieur l’a exprimé à la suite de l’annonce faite par le candidat Amadou BA de réformer le passeport ordinaire, au grand bonheur de nos compatriotes de la diaspora, en procédant à l’allongement de sa durée de validité de 5 à 10 ans.

Heureux d’entendre notre candidat Amadou BA, s’engager solennellement et fermement à Louga, terroir d’origine de nombre de compatriotes de la diaspora, à mettre en œuvre, dès son accession à la magistrature suprême, ce projet de réforme tant attendu par nos compatriotes de la diaspora, à l’instar de beaucoup de pays qui ont une forte communauté à l’étranger.

Chers compatriotes de la Diaspora, au delà de l’allongement de la durée de validité, nous sommes en face d’une réforme très ambitieuse car elle intègre l’augmentation des valises mobiles dans les missions diplomatiques et consulaires, l’ouverture prochaine de centres satellites et centres de production dans nos consulats et ambassades, sans oublier une fréquence plus accrue des missions itinérantes et la dématérialisation des actes et procédures consulaires etc.

Le seul objectif poursuivi, m’a t-il rappelé, est de procéder au règlement durable voire définitif de cette lancinante et récurrente question de l’établissement et de renouvellement des passeports dans la diaspora malgré les efforts consentis jusqu’ici.

En tant qu’ancien Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’Extérieur ayant travaillé sous son autorité dans ce département stratégique, je peux témoigner de la diligence avec laquelle, il avait réformé avec plus de sécurité et de fiabilité le passeport diplomatique. L’expérience fait la différence: amadou BA, le bon choix pour 2024.