Ministre du Travail : Abass Fall annonce sa démission

Abass Fall a été élu maire de Dakar ce lundi. Ministre de l’Emploi et celui de maire de la ville. il a promis qu’il se départira de l’un de ces deux fauteuils.

«Je l’ai toujours dit : je ne suis pas d’accord avec le cumul de postes, même si la loi le permet. Conformément à ce que nous avons promis au sénégalais, je ne vais pas cumuler mon poste de ministre avec celui de maire de Dakar», a-t-il indiqué au terme du scrutin.

Il a assuré qu’il fera ce qu’il faut dans les prochains jours pour se libérer de son poste de ministre. Aussi, le chef du gouvernement et le président de la République, ses supérieurs, feront à leur tour ce qu’il faut pour acter sa sortie de l’attelage gouvernemental.

Par ailleurs, le nouveau maire de Dakar a promis qu’il «n’y aura pas de chapelles politiques à la mairie de Dakar».