Mody Niang  »Avec Serigne Bassirou Guèye à sa tête, Macky signe la mort de l’Ofnac’’

Le professeur Mody Niang, membre de la société civile, a critiqué de manière acerbe le régime de Macky. Avec ses analyses, il n’a pas raté le régime actuel. Invité de l’émission « Le Grand Oral », ce dernier a chargé Macky Sall et son entourage pour la mauvaise gestion des deniers publics.

La corruption gangrène le pays, si vous aviez à faire le point, que diriez-vous ?

Il n’y a pas de combat contre la corruption car nous nous souvenons que Macky, candidat en 2012, nous disait qu’il s’engageait à mener une lutte sans merci contre cette forfaiture, le détournement des deniers publics. Il faut faire attention car il n’épargnera personne, avait-il dit, et ne protégera personne au Sénégal comme à l’étranger. Dans son premier message le 3 avril 2012 et il l’a dit à l’extérieur aussi. Bref, il nous le promet et met en place l’Ofnac. Les gens ont dit qu’il a tenu parole. Il exhume la CREI et ceux qui ont détourné l’argent public, vont rendre gorge. J’avais des réserves par rapport à sa candidature mais quand il a pris ces engagements et avec l’Ofnac et la CREI, on pensait être sur le bon chemin. Mais après, Macky nous a déçus. L’Ofnac, comment il fonctionne. On vous dit qu’il se passe des choses qui font mal et puis on prépare un dossier sous forme de plainte que l’on dépose. Quand cela est fait et que l’on constate que cela peut être vérifié, on envoie une mission de contrôle. Mais après ces investigations, on voit que cela est avéré. Les quatre missionnaires font un dossier qui fait plusieurs bureaux et se termine à l’assemblée de l’Ofnac nommée par Macky Sall. C’est cette assemblée et la Présidente. Les mêmes ont chacun une copie. Quand on voit que la Présidente est requise pour déposer le dossier sur la table du Procureur. Ce qui est différent de l’IGE (Inspection générale d’État) qui a le rapport. Ce qu’il faut dire, c’est que Nafi Ngom a déposé 8 dossiers sur la table du Procureur et au moment où elle était relevée de ses fonctions car son travail ne plaisait pas au Président, 3 dossiers avaient été bouclés. Seynabou Ndiaye Diakhaté avait déposé les dossiers. C’est Serigne Bassirou Guèye qui a 35 dossiers sur sa table dont aucun n’a été traité. J’ai travaillé sur les 11 premiers dossiers et je vous assure que ce que des femmes et des hommes ont trouvé avec ce que font ces gens de Macky !!!. Elle a dit souvent que tel dossier est léger etc. Si Macky nomme cet homme, il signe la mort de cet Office car je ne vois pas ce que Serigne Bassirou Guèye peut faire à sa tête car depuis des années, 35 dossiers sont restés sur la table sans traitement. Il ne va rien faire et cela veut dire que Macky signe la mort de l‘Ofnac qui n’en croit pas à la lutte contre la corruption. J’ai dit que Macky nourrit et entretient la corruption.

D’aucuns brandissent l‘idée de réformer l’Ofnac. La trouvez-vous pertinente ?

Mais dans quel sens ! Les pouvoirs de l’Ofnac sont consistants et indépendants. Il fait son travail et quand il y a un dossier à déposer il le fait. Alors l’avantage de l’Ofnac sur les autres c’est que l’GE dépose ses rapports auprès du Président de la république, la Cour des comptes aussi et rend public son rapport. Le problème de l’Ofnac c’est la présence d’un homme qui nourrit cette corruption. Pour préserver les deniers publics, ce sera un problème tant que Macky sera à la tête de ce pays. Il y a des dossiers qui dorment là-bas. Si ces dossiers étaient entre les mains de la justice, les concernés seraient en prison et je le répète aussi. Des rapports sur lesquels il met le coude dessus. J’ai la chance de lire des rapports sur l’état de la gouvernance et de l’IGE. Je ne vois pas comment la corruption va reculer dans ce pays. C’est l’impunité totale avec Macky car depuis des années avec tous les dossiers qui existent, aucun des gens qui ont été épinglés, aucun n’a été traité, à part Khalifa Sall. Pour des raisons que tout le monde connaît.

Comment évaluer le préjudice ?

On ne peut pas. Mais je vous donne un exemple avec un homme qui est nommé ministre de l’Energie qui a épinglé l’IGE qui a énuméré les fautes a dit qu’il faut une ouverture d’information judiciaire contre ce type pour détournement de 9 milliards. Je ne sais pour les Sénégalais mais Abdoulaye Baldé fait partie des 25 personnes qui ont détourné l’argent des Sénégalais. Il avait un patrimoine de 5 milliards de FCFA. Baldé est nommé à la tête de l’Apix aujourd’hui.

Et le dossier des 45 milliards avec l’armement ?

Je suis tombé sur un document extrêmement important fait par Mamadou Abdoulaye Sow qui a été inspecteur du Trésor. Un texte important qui montre que ce scandale est parmi tant d’autres. Ce que nous connaissons et dont nous nous indignons ne représente rien par rapport à ce que nous savons car des gens qui ont été audités mais nombreux sont à la tête de services et de sociétés et qui n’ont jamais été audités depuis 2012. Ils sont nombreux aussi. C’est un scandale parmi tant d’autres. Sur les réseaux sociaux, il est fait état d’un marché conclu sans crédit budgétaire et financé à 100% par le fournisseur. Une violation de la comptabilité publique et du droit de la commande publique. Ce marché c’est le fournisseur qui l’a financé. Il nous dit qu’avant de passer un marché avec qui que ce soit, pour donner la preuve que la commande est disponible. Ce qui n’a pas été fait. Si on s’attarde sur le fournisseur c’est un bandit de grand chemin et n’ose pas mettre un pied au Nigeria. Ce qui signait le marché ne pouvait pas le faire et cet homme (Le ministre de l’environnement) dans un pays sérieux serait renvoyé du gouvernement.

Y-a-t-il espoir que toutes ces personnes épinglées soient poursuivies par un autre régime ?

Peut-être ! Après Macky Sall, c’est 23 ans avec la famille libérale que les scandales qui ont jalonné leur gouvernement. Une catastrophe pour le pays et pendant ces 24 ans, on ne peut pas imaginer que nous soyons dans un pays démocratique. Si les mêmes conditions existent, Macky serait en prison à la fin de son mandat. Sa première déclaration de patrimoine, il dit que c’est Wade qui lui a donné 8 milliards. Et ce qui est faux, selon Wade. Dans un pays qui est pauvre et endetté. Macky entre avec 8 milliards mais où est la CREI. Prenons l’exemple de Jacques Chirac qui entre comme chargé de mission dans le cabinet de George Pompidou en 1967. A sa mort, il y avait Valéry Giscard qui le nomme Premier ministre. Il est maire et gagne l’élection. Il fait 17 ans à la tête de la mairie et puis est Président de la république. Il a fait 55 ans au cœur du pouvoir. Quand on l’a examiné, sa gestion, son épouse et lui n’avaient même pas l’équivalent de 5 milliards de FCFA. Lui, Macky est un receleur et les gens vont encore m’insulter. Quand il met le coude sur certains dossiers, il protège des voleurs. Il faut un juge pour cela car avec le coude, il a peur que des choses soient rendues publiques.

Vous semblez ne pas avoir d’espoir quant à la poursuite de ces personnes-là ?

J’ai un espoir mais fondé sur le réalisme. Si en 2024, toute la famille libérale est dégagée, les gens ne commettent pas cette idée d’élire un Macky ou un autre qui touche à lui ou à Wade. Il faut balayer la famille libérale et si les gens élisent un homme honnête, compétent et qui place l’intérêt du pays au-dessus et qui tient au respect de ses engagements. Je crois que si Sonko est élu jusqu’à preuve du contraire il fera la réédition des comptes. Il faut faire le point et c’est la catastrophe et les rapports qui dorment sur la table du Procureur et du Président seront remis à la justice. Déjà il y a des sanctions et aussi auditer les autres. C’est une faiblesse ce manque d’évaluation car des gens n’ont pas été auditionnés avec des milliards de FCFA à gérer. Le premier aspect c’est de prendre tous ces rapports et les donner à la justice avec une justice indépendante et pas comme celle-ci. Il faut brûler les sorcières qui n’ont pas leur place dans cette société démocratique.

Que pensez-vous de la disparition des deux gendarmes dont l’un a été retrouvé ?

C’est difficile car c’est un mystère. On explique qu’ils sont partis à la pêche où l’un d’eux est tombé à cause des vagues, mais quand même il faut être sérieux. Je pense que c’est un mystère et je ne trouve pas la réponse. Il faut une enquête. Ces gens-là ne peuvent gérer ce dossier car ils sont rarement honnêtes. Pour l’autre, je dis que c’est un dossier mystérieux car comment deux personnes peuvent disparaître comme ça. C’est dommage pour ce pays. Un jour on connaîtra la vérité.

L’affaire Pape Alé Niang, qu’est-ce que cela vous inspire ?

J’ai été le voir à Sébikotane car Pape c’est mon neveu. Quand il a fallu faire un livre sur le Coud, j’ai préfacé son livre. Cela m’a valu la prison pour être condamné en sursis. J’ai été condamné à payer conjointement 20 millions au plaignant. Cela dépasse l’entendement et cela j’en sais quelque chose. L’Ofnac fait des recommandations et dit : Cheikh Omar Ann doit être relevé de ses fonctions. Pour cet homme je suis au tribunal et Pape Alé, les gens le voient comme ça. Il y a des jeunes et des femmes qui sont en prison mais de l’opposition et proches de Sonko. Or, il faut que les gens le sachent. Des dizaines de femmes et d’hommes qui étaient autour de Wade et qui devaient être en prison. Ce qu’ils ont fait n’est pas comparable à ce qu’on reproche à PAN ou à Fadilou Keita. Ces derniers sont pillés par des gens de la famille et de la coalition BBY.

Et l’affaire Ousmane Sonko pensez-vous que cela puisse lui porter préjudice d’ici à 2024 ?

On nous fait perdre du temps. Quand j’ai entendu que tel a porté plainte pour viol, je me suis promené en douce vers Sweat beauté. S’il y avait un autre étage j’aurais compris. Mais rien. On imagine que Ousmane Sonko la menacer !. Mais quand on dit qu’il la viole jusqu’à 4 reprises en demandant à sa copine de sortir. Le certificat médical est très clair. Cela doit suffire. Sonko qui est accusé et on demande à l’accusé de donner son ADN. Si nous étions dans une justice normale, le dossier serait classé car il n’y a aucune preuve. Vous imaginez le doyen des juges dire que ce dossier est classé ! Ce serait une catastrophe car ils comptent sur cela. Ils disent qu’il faut renvoyer cette affaire au tribunal, qu’il faut envoyer pour le charger lui Sonko et l’atteindre. L’objectif c’était cela. « Il ne faut pas le condamner mais le placer sous contrôle judiciaire et le discréditer. Ils pensaient que depuis lors que Sonko recule dans les sondages ! C’est raté. Il grimpe dans les sondages. La preuve : les locales et les législatives.

Le spectre du 3e mandat, Macky doit édifier le peuple ?

Aurait-il le courage de le faire ? Vous avez entendu tout ce qui a été dit et écrit ? Macky a dit qu’il a réformé la Constitution à son article 27 et pour être plus clair : « nul ne peut exercer plus de deux mandats au Sénégal. » Quand il a dit dans sa campagne il l’a dit clairement dans son livre « le Sénégal au cœur », que j’appelle » l’Apr au cœur ou Bby au cœur », Il a dit : « je sollicite mon second mandat, son conseiller Ismaël Madior Fall. Mais Omar Youm, Mimi Toure, Boun Abdallah Dionne, tous l’ont dit et d’autres personnes aussi. Plus question de 3e mandat. La parole de Macky ne vaut rien. Avec le Var comment va-t-il justifier cela. Tout laisse à le croire et il peut mettre le pays à feu et tout l’indique aussi car tous ceux qui ont des dossiers et avec des postes de responsabilité savent qu’ils ont à perdre et font tout ce qu’ils peuvent pour échapper. Ces grandes gueules ce n’est pas pour de simples déclarations car ils craignent comme la peste de se faire succéder par Sonko. Son problème c’est que Sonko soit élu en 2024.

