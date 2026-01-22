Monaco donne des nouvelles sur la santé de Krépin Diatta

Partager Facebook

Alors qu’il a été contraint dimanche de déclarer forfait pour la finale de la CAN 2025, aucun diagnostic n’a été clairement posé sur l’état de santé de Krépin Diatta. Sébastien Pocognoli, son entraîneur à Monaco, a tout de même eu « des nouvelles rassurantes », sans en savoir plus.

C’était l’hécatombe dans l’effectif du Sénégal avant la finale de la CAN. Après la blessure et la suspension de Kalidou Koulibaly, ainsi que celle d’Habib Diarra, le sélectionneur des Lions de la Teranga a dû faire face à l’indisponibilité de dernière minute de Krépin Diatta. « Il était annoncé titulaire, il ne se sentait pas bien dans le car. On ne sait toujours pas pourquoi », a avoué Pape Gueye, invité de Rothen s’enflamme sur RMC.

Un mal qui a également touché deux autres joueurs sénégalais. « Juste avant le début du match, il y avait Ousseynou Niang et ensuite à la mi-temps Pape Matar Sarr qui ne se sentaient pas bien non plus. Ils ont un peu les mêmes symptômes mais on attend les réponses du docteur », a continué le milieu de terrain de Villarreal sur RMC. « Ils se sentent mieux, ils sont dans l’hôtel avec nous, ils se reposent. Ils se sont un peu réveillés en étant champions d’Afrique », en sourit Pape Gueye.

Le coach de Monaco dans le flou aussi

Du côté de Monaco, club de Krépin Diatta, le coach a dû se contenter de « nouvelles rassurantes », sans en savoir plus sur la maladie de son joueur. « Il était en observation à l’hôpital hier (dimanche) soir et son état est stable. On ne sait pas exactement de quelle nature est sa maladie. Mais au bout d’un moment, on a eu des nouvelles rassurantes. J’espère l’avoir rapidement », a indiqué Sébastien Pocognoli en conférence de presse d’avant-match de Ligue des champions contre le Real Madrid ce mardi.

Le coach monégasque devra sûrement aussi composer sans Lamine Camara pour la rencontre contre le Havre le week-end prochain, qui sera sans doute « en protocole célébrations au pays ».