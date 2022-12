Mondial 2022 :115 millions pour chaque Lion, 230 millions pour Aliou Cissé

Aprés la pluie c’est le beau temps! Et le moment est venu pour les lions du Sénégal de recevoir leurs primes de motivation aprés leur participation au Mondial 2022. Chacun d’entre eux aurait reçu 115 millions pour chaque Lion, 230 millions pour Aliou Cissé.

Aprés une élimination précoce au mondial 2022, le temps est donc venu de tirer le bilan sportif de la compétition pour les lions du Sénégal . Après la répartition, les joueurs ont reçu individuellement jusqu’à 115 millions de Francs CFA pour certains tandis que leur sélectionneur, Aliou Cissé, a encaissé au total 230 millions de francs CFA. Ces montants regroupent les primes de qualification, de participation et de résultats (8es et 1/4). Ainsi pour prétendre à 115 millions, il faut avoir disputé l’intégralité des qualifications (phase de poules et barrages) et par la suite faire partie de la liste des Lions convoqués pour le Mondial 2022.

Le ticket pour le rendez-vous qatarien et la participation à la phase finale rapportant 80 millions à chacun, le passage au second tour 15 millions et les quarts de finale, 20 millions. Selon un règle établie depuis de nombreuses années, le sélectionneur reçoit le double de la prime réservée à chaque joueur tandis que ses collaborateurs du banc ont droit à 75% dudit montant.

Ainsi pour la qualification-participation (160 millions), le passage au second tour (30 millions) et la prime de quart de finale offerte par Macky Sall (40 millions), Aliou Cissé a reçu en tout 230 millions. Les 15 autres membres de son staff ont touché chacun 86 millions 250 mille.

Pour rappel les Lions, ont été éliminés en huitièmes . Dans un premier temps , la décision était qu’aucun lion n’avait droit à un prime mais le Président Macky Sall a décidé de la leur octroyer en signe d’encouragement de reconnaissance. Le sélectionneur compte double, son staff 75%

Les joueurs qui n’ont pas pris part à l’ensemble des qualifications recevront la prime de qualification au prorata des matches pour lesquels ils ont été convoqués. Ceux qui ont été du voyage au Qatar sans avoir disputé les qualifications (Jakobs, Pathé Ciss, Illiman Ndiaye…) toucheront uniquement la prime de participation.