Mondial 2022 : Sénégal – Angleterre, le défi royal pour les lions, ce dimanche

Les fans zones au Sénégal seront pleine à craquer ce dimanche : les Lions de la Teranga disputent un huitième de finale de coupe du monde historique à Doha au Qatar, face à la redoutable Angleterre. A Dakar, la folie s’est emparée de la foule depuis le début du Mondial 2022. Une euphorie encore plus impressionnante que celle qui avait accompagner le tout premier sacre continental en début d’année au Cameroun.

Les victoires contre le Qatar puis l’Equateur ont fait oublier l’entame ratée contre les Pays-Bas, les Sénégalais se sentent imbattables, quelque soit leur adversaire. Ils n’imaginent pas leur spirale de succès s’arrêter de sitôt. « C’est l’Afrique qui joue contre le monde, s’enthousiasme un supporter_. Cette année, on a remporté la coupe d’Afrique, ça veut dire qu’on est plus confiants, on a des ambitions. On espère bien passer au delà des quarts de finale, jouer la troisième place même si ce n’est pas la finale ».

Aliou Cissé lui garde bien les pieds sur terre. Le sélectionneur des Lions sait combien l’équilibre de son équipe est fragile. Déjà privé de son guide sur le terrain, Sadio Mané, il compose avec les méformes comme celle du rempart fissuré Edouard Mendy, fébrile depuis le début du tournoi, et tâtonne encore pour trouver la meilleure formule offensive

Une chose est sure, face à l’Angleterre, c’est un véritable combat de lion qui attend les Sénégalais. Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, n’a pas caché assumer le statut de favoris affublé à son équipe.

Les Trois Lions sont en mission, affamés de titre. Ils restent sur une finale de championnat d’Europe perdue et veulent à tout prix éviter une nouvelle désillusion. Sénégal ou Angleterre, le vainqueur de ce huitième dimanche connaîtra déjà son adversaire en quarts au coup d’envoi. Les champions du monde français auront défié la Pologne de Lewandowski un peu plus tôt dans l’après-midi.