Mondial 2026 (Q’) : Le Sénégal étrille le Sud Soudan

À Juba, les Lions du Sénégal ont rugi avec autorité. Dominateurs, inspirés et réalistes, les hommes de Pape Thiaw ont surclassé le Soudan du Sud (5-0) pour s’approcher un peu plus du rêve mondial. À une journée de la fin, le Sénégal garde fermement la tête du groupe B et voit déjà se dessiner les portes de la Coupe du Monde 2026.

Le match démarre sur un tempo mesuré. Le Sénégal contrôle le ballon sans précipitation, cherchant à étirer le bloc sud-soudanais bien regroupé derrière. Les premières situations dangereuses viennent des ailes, et c’est logiquement que le score s’ouvre. Ismaïla Sarr surgit au second poteau pour reprendre un centre précis d’Iliman Ndiaye et tromper le gardien adverse. En face, le Soudan du Sud tente de réagir sans réellement inquiéter Édouard Mendy. Les Lions, solides et appliqués, conservent la maîtrise du jeu et regagnent les vestiaires avec un avantage logique d’un but à zéro.